Accès gratuit au parking de plusieurs gares jusqu’à la fin des perturbations

La SNCB a décidé de donner un accès libre, et donc gratuit, à plusieurs de ses gares jusqu’à la fin des perturbations consécutives aux intempéries et aux inondations qui ont touché une bonne partie de la Wallonie, indique-t-elle sur son site internet. Ce dernier renseigne également le plan de transport alternatif mis en place pour le week-end.

Dans le détail, cela concerne les gares de Ans, Arlon, Braine-l’Alleud, Braine-Le-Comte, Charleroi-Sud, Enghien, Gembloux, Genval, Huy, La Hulpe, Louvain, Liège-Guillemins, Luttre, Marchienne-au-Pont, Mons, Namur, Nivelles, Ottignies, Rixensart et Verviers.

La circulation des trains reste en effet toujours très perturbée en Wallonie à la suite des intempéries qui ont touché les provinces de Liège, Namur, Luxembourg, Brabant wallon et Hainaut, avec certaines lignes encore à l’arrêt.

Infrabel, la société gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, et la SNCB travaillent dès lors activement à la mise en place d’alternatives, en tenant compte de la situation sur leur réseau mais aussi sur les routes, indiquent-elles. Raison pour laquelle certains parkings sont désormais librement accessibles.

Pour rappel, en raison du mauvais temps, et pour la sécurité des voyageurs et du personnel de la SNCB et d’Infrabel, toutes les circulations sont interrompues depuis jeudi en dessous de Charleroi, Ottignies, Namur, Liège et entre ces gares. Le site de la SNCB renseigne le plan de transport alternatif mis en place, avec différentes adaptations vers et depuis Liège, Namur, Libramont, Charleroi et Ottignies.