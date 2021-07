Inondations: vers un retour à la normale dans l’Est de la France

Le retour à la normale se profile dans l’Est de la France après les fortes précipitations des derniers jours, alors que Météo France a ramené à huit le nombre de départements placés en vigilance orange.

En milieu d’après-midi, huit départements du Nord et de l’Est (contre onze précédemment) étaient en vigilance orange «crues», selon le dernier bulletin de vigilance de Météo France, valable jusqu’à samedi à 16h00.

«Le temps s’améliore sur le pays ce week-end, il devient plus sec et plus chaud», indique Météo France, qui prévoit samedi matin un ciel «encore très chargé du Grand Est à l’Auvergne-Rhône-Alpes» mais avec «au fil des heures» des éclaircies qui «s’élargissent». «Un faible risque d’averse se maintient sur l’Alsace et les Vosges l’après-midi», selon la même source.

En Alsace, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin restent aussi en vigilance jaune «orages» même si la situation générale s’améliore. Quelques averses sont possibles vendredi soir et samedi soir, avant le retour du beau temps dimanche et lundi.

«Forte réduction de la pluviométrie» également en Meuse, avec une «décrue amorcée sur la totalité des cours d’eau, à l’exception de la Chiers aval qui atteint actuellement son pic de crue», a indiqué dans la matinée la préfecture dans un communiqué, selon lequel plusieurs axes routiers demeurent toutefois fermés.

Plusieurs villages restaient également isolés mais les pompiers se tenaient prêts à intervenir.

Des routes restent aussi fermées en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, départements en vigilance jaune, selon les Conseils départementaux.

«Une montée des eaux» vendredi après-midi a été également annoncée par la préfecture de la Moselle sur «les cours d’eau de l’Orne».

Les pluies abondantes ont entraîné ces derniers jours des perturbations dans les transports ferroviaires et fluviaux de l’Est de la France.

La circulation des TGV et des TER est interrompue entre Thionville et le Luxembourg jusqu’à dimanche soir inclus.

La circulation fluviale sur le Rhin est également interrompue depuis mardi «et probablement jusqu’à dimanche soir ou lundi», de Birsfelden (Suisse), jusqu’à Germersheim (Allemagne), selon Dominique Rozier, responsable du Centre d’alerte rhénan et d’informations nautiques de Gambsheim (Caring).