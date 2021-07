VIDÉO | Vu du ciel, après l’inondation, des images de désolations à Vaux-sous-Chèvremont

L’eau de la Vesdre a retrouvé son lit du côté de Vaux-sous-Chèvremont, laissant place à de terribles images pour les habitants de la petite localité.

En amont de Chaudfontaine, le village de Vaux-sous-Chèvremont n’a pas été épargné par la Vesdre en colère. Le long du cours d’eau, la rivière ayant enfin quitté les berges envahies la veille, les habitants s’affairaient à faire disparaître les traces de ces délicats moments.

Alors qu’une jeune fille tente de faire disparaître la boue en passant tant et plus avec son balai sur un bout de trottoir qui ne semble pas vouloir retrouver sa couleur originale, les détritus s’amoncellent devant les habitations. Ce ne sont plus les objets transportés par la rivière en crue la veille, mais bien ceux des habitants de la petite localité qui vident peu à peu leur maison. «On ne va rien pouvoir garder, tout est foutu», rage l’une d’entre elle en jetant un vieux sac par la fenêtre.

Plus haut dans le village, il y a ces habitants qui, plus éloignés du court d’eau, ont échappé au pire, mais pas question d’abandonner les voisins. Peu à peu la générosité s’organise. Avec sa pompe, Didier passe de maison en maison pour vider ce qui doit encore l’aide. Avec sa fille, une habitante distribue de la soupe à ceux qui ont sans doute oublié de manger depuis un long moment. «Quand tout ça est arrivé, on n’a pas voulu rester les bras croisés et regarder nos voisins dans la misère. Ce n’est pas grand chose, mais c’est toujours mieux que rien», glisse-t-elle timidement. «Mais ça fait tellement chaud au cœur», lui rétorque la voisine avec le sourire.

Malgré ça, malgré l’aide des pompiers et de l’armée venue en renfort, le moment reste dur. Les visages sont fatigués après toutes ses heures à lutter à armes inégales. Comme un peu partout dans la province, le temps semble s’être arrêté sur Vaux-sous-Chèvremont.