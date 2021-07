Aiseau-Presles: après l’inondation, la solidarité

Après les nuages, c’est la solidarité qui a plu sur la commune. L’appel aux dons est suspendu ce week-end, pour y voir clair.

Il y aura évidemment eu beaucoup de soulagement, du côté d’Aiseau-Presles, en ce vendredi matin, à constater que la pluie avait finalement bien cessé. Pour autant, les familles qui se sont réveillées, si elles sont parvenues à dormir, au sein des halls de SambrExpo, gardaient surtout, en tête, les calamités de la veille.

La Biesme, comme c’était craint, était finalement sortie de son lit. Au-delà des rues Lambot, du Panama et du Faubourg rapidement sous eau, celles des Forges, des Prés, d’Oignies et Rousselle ont finalement fait l’objet de fermetures et d’évacuations. Sur Presles, la place Communale et les rues du Pont, des Haies, de la Rochelle, de l’Église et des Prés Burniaux étaient également impactées.

Les déplacements non essentiels restent fortement déconseillés par l’autorité communale jusqu’à nouvel ordre. Par contre, les élans de soutien et de générosité se sont rapidement manifestés et de nombreux dons sont arrivés à SambrExpo; à tel point que le Plan de cohésion sociale a dû quelque peu refréner cette vague de solidarité: «Afin de pouvoir faire le tri et surtout d’évaluer les besoins spécifiques des personnes sinistrées, nous allons interrompre la récolte de dons durant ce week-end. Nous vous reviendrons avec des demandes plus précises dès le début de la semaine prochaine».