Un livre pour comprendre les finances publiques: «Les crises obligent les états à intervenir»

Giuseppe Pagano, professeur à l’UMons vient de publier un ouvrage fort utile pour comprendre ce que sont les finances publiques et ses enjeux pour nous tous.

Quelle influence les crises exercent-elles sur les budgets publics? Comment interpréter le “déficit”? Quel risque la remontée éventuelle des taux d’intérêt fait-elle courir à l’État belge? Comment peut-on dessiner une trajectoire “soutenable” pour le futur des finances publiques belges?

Ce sont quelques-unes des 45 questions que l’économiste et professeur à l’Université de Mons Joseph Pagano aborde dans son nouvel ouvrage intitulé «Finances publiques. La Belgique fédérale dans l’Europe».

Un ouvrage d’actualité, alors que les crises se multiplient et forcent les états à intervenir. Pédagogue et vulgarisateur, le professeur de la faculté Warocqué d’économie et de gestion a souhaité que son livre parle aux spécialistes du domaine tout en restant à la portée des non-initiés. Interview.

Professeur Pagano, les finances publiques dans la littérature économique, c’est un thème assez rare…

Il y a très peu d’ouvrages en langue française sur ce thème et c’est une matière qui change régulièrement, ne serait-ce qu’en raison des réformes de l’État. Chez nous, le dernier livre qui traitait du problème de façon complète date de 1992. Soit presque 30 ans. Entretemps, beaucoup de choses ont changé et il n’y avait pas d’ouvrage permettant de faire le point de façon pédagogique sur l’ensemble des questions que l’on peut se poser en matière de finances publiques.

Le Prof. Pagano. UMons Qu’entend-on par finances publiques? Qu’est-ce que ça englobe?

C’est un thème très large, qui va des états aux communes, les provinces, les CPAS, les organismes publics… Mais je me suis volontairement limité à 3 domaines pour une question de lisibilité: l’État fédéral, les entités fédérées, devenues des acteurs aussi importants que le niveau fédéral, et la question de nos positionnements par rapport aux normes européennes.

Comment avez-vous construit votre livre?

Je suis parti du cours de finances publiques que je donne depuis plus de 20 ans. Mais le livre va au-delà. J’ai eu envie de répondre à quelques grandes questions qui étaient là quand j’étais étudiant il y a 30 ans, et qui seront probablement encore là dans 10 ans.

Par exemple, des questions autour de la dette: jusqu’où peut-on aller avant que cela ne devienne dangereux? Comment finance-t-on les Régions et Communautés pour qu’elles aient les moyens de leurs politiques? Que doivent-elles financer? Enfin, quid des normes européennes et leur (non-)application?

C’est un sujet très vaste qui fait surgir des questions qui concernent nos vies, influencées par les gens qui répondent à ces questions, qui sont nos élus.

Y a-t-il une seule réponse à ces questions, ou cela dépend des courants et écoles en matière d’économie?

Effectivement, les finances publiques, c’est une matière intimement liée à la décision politique. Il y a des écoles, c’est vrai. Mais petit à petit, un certain consensus est en train de naitre, ne serait-ce qu’en raison de l’actualité. Un phénomène qui a beaucoup influencé la façon de voir les finances publiques, c’est la succession des crises au XXIe siècle. Il n’y a que 12 ans entre la crise financière de 2008 et la crise sanitaire aujourd’hui, et leur ampleur dépasse tout ce qu’on a connu après 1945.

Les états payent leur intervention. Derrière, il y a de l’endettement. On ne peut pas avoir l’un sans l’autre.

Ces crises majeures, qui se répètent à bref intervalle ont obligé les états à intervenir beaucoup plus qu’ils ne comptaient le faire et un certain consensus s’est fait autour de cette idée que les états devaient intervenir.

Mais ce n’est pas quelque chose d’anodin: les états payent leur intervention. Derrière, il y a de l’endettement. On ne peut pas avoir l’un sans l’autre.

Des finances publiques sans endettement, est-ce souhaitable?

Oui, à la limite. Les gens pensent parfois le contraire, mais je ne suis pas en faveur de l’endettement. Mais un état sans ou peu de dette est très difficile à mettre en œuvre et cela réalité n’existe presque nulle part. Car les états investissent beaucoup en infrastructure, en soutien aux entreprises. Si vos investissements sont importants, la logique veut que vous ayez des emprunts importants.

À 0% d’intérêts, la dette n’a pas beaucoup d’inconvénients

Mais il faut aussi se rendre compte que, dans notre système économique, personne n’est sans endettement. Les ménages le sont, les entreprises, les pouvoirs locaux… C’est propre à notre système capitaliste libéral qui fonctionne avec des fonds propres et des fonds empruntés. Le tout, c’est de ne pas aller au-delà d’une limite raisonnable.

D’autre part, il y a un phénomène nouveau et très important: la dette ne coute plus rien aujourd’hui. Il y a 30 ans, l’état empruntait à 10%, aujourd’hui il emprunte à 0%. Ça change beaucoup la façon dont il faut voir les avantages et les inconvénients de la dette. Et à 0%, il n’y a pas beaucoup d’inconvénients.

Comment définit-on l’endettement raisonnable?

Il n’y a pas de règle. Tous les économistes cherchent une règle magique, personne ne l’a trouvée. Néanmoins, on peut fixer des critères.

Je vois deux limites. Un: le taux d’endettement. S’il augmente plus vite que le PIB (ce qui veut dire que la dette augmente plus vite que les revenus), c’est dangereux à terme. C’est l’effet boule de neige.

Deux: le cout de la dette, soit la charge d’intérêt en fonction du PIB. Si elle augmente continuellement, c’est vraiment l’alerte rouge. Ça voudrait dire que l’on prend de l’argent du citoyen, non pas pour faire des politiques utiles, mais pour payer de plus en plus d’intérêt. Ce qui n’est pas le rôle d’un état.

Mais ce n’est pas une règle scientifique coulée dans le bronze. C’est une idée raisonnable et je pense qu’il faut faire des choses raisonnables.

G. Pagano, Finances publiques. La Belgique fédérale dans l’Europe, Editions Université Ouverte.

La Fédération Wallonie-Bruxelles a «une faiblesse congénitale» Votre livre tombe en pleine actualité suite à la crise sanitaire, mais aussi concernant la Fédération Wallonie-Bruxelles, que vous remettez en question. De votre point de vue d’économiste, celle-ci a-t-elle encore un avenir? Mon point de vue est purement fonctionnel. Je ne suis ni pour ni contre l’existence de la Communauté française, qui a l’avantage de créer un lien entre francophones wallons et bruxellois. Mais il faut reconnaitre qu’en dehors de ça, c’est une institution qui est structurellement fragile car elle n’a pas de fiscalité. Vresse-sur-Semois, 2500 habitants, peut lever des impôts, mais pas la Communauté française qui gère tout notre enseignement, la culture… Résultat des courses, elle dépend d’autres niveaux de pouvoir pour chaque euro. C’est une faiblesse congénitale, anormale. Je plaiderais donc pour un système à 4 régions parfaitement égales, avec des compétences fiscales sur un territoire délimité. Ça simplifie énormément le dispositif et on obtiendrait des entités qui ont toutes les capacités d’une entité politique, c’est-à-dire lever des impôts et intervenir dans des domaines variés. C’est une réflexion en termes de facilité pour faire fonctionner les institutions, sans dessein politique.