Inondations: aide d’urgence, prêts sans intérêt…, le gouvernement wallon détaille ses mesures

Le gouvernement wallon a détaillé, vendredi, les différentes mesures prises afin de faire face aux conséquences des inondations qui ont touché la Région ces derniers jours.

LIRE AUSSI | Terribles inondations en Belgique: le point sur la situation ce vendredi 16 juillet

L’exécutif a ainsi décidé d’initier, de sa propre initiative, une procédure de reconnaissance de calamité publique. Dans ce cadre, le Centre régional de Crise a été chargé de demander à l’Institut royal météorologique un rapport analysant les phénomènes d’inondations sur l’ensemble du territoire wallon. Dés réception de ce rapport, le gouvernement prendra un arrêté de reconnaissance des inondations comme calamité publique.

LIRE AUSSI | Les assureurs, vraiment prêts à gérer tous les dossiers?

Le gouvernement wallon a détaillé, vendredi, les différentes mesures prises afin de faire face aux conséquences des inondations qui ont touché la Région ces derniers jours. «Notre seule préoccupation, c’est d’aider les victimes et de les sortir de la situation abominable qu’ils connaissent», a souligné le ministre-président, Elio Di Rupo.

Par ailleurs, une aide d’urgence de 2,5 millions d’euros à destination des communes a été débloquée afin de leur permettre de prendre en charge les dépenses de première nécessité dans les premiers jours suivant les inondations.

Le gouvernement wallon a en outre mis en place un mécanisme de prêt sans intérêt en faveur des indépendants et entreprises touchés par les inondations. Ce mécanisme, accessible via la Sowalfin, permettra aux indépendants et entreprises, déjà durement touchés par la pandémie, de recevoir des liquidités en attendant les interventions des assurances. Quelque 125 millions maximum seront ainsi mobilisés pour couvrir 2.500 prêts d’un montant maximal de 50.000 euros.

Cinq autres millions sont encore prévus pour permettre aux communes de recruter du personnel pour une durée de 3 mois en vue du nettoyage et de la réparation des routes et des bâtiments endommagés ainsi que de l’assistance aux citoyens pour leurs démarches administratives.

Enfin, le Centre régional d’Aide aux Communes accordera un prêt sans intérêt aux communes sinistrées afin qu’elles octroient un prêt de 2.500 euros par foyer impactés et qu’elles prennent en charge les réparations d’extrême urgence des bâtiments communaux. Ces prêts permettront d’anticiper les interventions des compagnies d’assurance et du Fonds des calamités publiques.

Plus tôt dans la journée, une réunion a eu lieu avec les représentants des sociétés d’assurance. Ces dernières ont enclenché leur procédure de crise et rappelé leur personnel et leurs experts, a indiqué M. Di Rupo.

Les assureurs sont prêts à débloquer des avances, a-t-il assuré. Quand les experts auront estimé les dégâts, les montants pourront être libérés dans les trente jours. Des procédures particulières seront mises en oeuvre pour les petits dégâts de manière à ce que les experts puissent se concentrer sur les dossiers plus importants.

Le ministre-président a par ailleurs invité les sinistrés à photographier les dégâts et à ne rien jeter de manière à permettre aux experts d’évaluer au mieux les dégâts.