Syrie: rapatriement vers la Belgique de femmes et d’enfants de djihadistes

Une opération de rapatriement de femmes et d’enfants de djihadistes du camp de Roj, dans le nord-est de la Syrie, vers la Belgique est en cours ce vendredi.

Une source belge l’a confirmé à l’agence Belga après des révélations du journal De Morgen. Les autorités belges se refusaient ce vendredi après-midi à toute autre précision sur cette mission de rapatriement, en invoquant «des raisons de sécurité» nationale.

Selon De Morgen, qui cite des médias kurdes et le tweet d’un journaliste français, six femmes et dix enfants sont concernés.

Leur rapatriement fait suite à une décision prise le 3 mars dernier par le Conseil national de Sécurité (CNS) et annoncée le lendemain par le Premier ministre Alexander De Croo à la Chambre.