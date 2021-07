Neuf recyparcs d'Idélux s’adaptent pour accueillir les déchets causés par les inondations

L’intercommunale Idélux met en place un dispositif exceptionnel pour venir en aide aux sinistrés des inondations.

Àl’heure de la décrue et de tous les déchets que cela révèle, l’intercommunale Idélux met en place un dispositif spécial pour venir en aide aux sinistrés des inondations.

Dispositif exceptionnel dans neuf recyparcs

«Le service Logistique, en charge notamment de la gestion des recyparcs a réfléchi au dispositif à mettre en place pour répondre de manière très concrète aux besoins des populations sinistrées, indique Idélux. En concertation avec la cellule de crise provinciale, les recyparcs des communes luxembourgeoises les plus impactées par les inondations adapteront leurs modalités d’accueil des déchets.»

Il s’agit des recyparcs de Durbuy, Erezée, Hotton, Houffalize, La Roche, Marloie, Nassogne, Rendeux.

S’y ajoute le recyparc de Stavelot au niveau des communes liégeoises couvertes par Idélux Environnement et impactées.

Les mesures prises sont les suivantes:

– Les recyparcs seront exceptionnellement ouverts le dimanche 18 juillet et le mercredi 21 juillet de 10h à 16h;

– Des conteneurs supplémentaires de 30m³ y seront mis à disposition;

– Les flux de déchets acceptés dans ces conteneurs seront adaptés aux besoins du moment. Les principaux flux collectés seront: les encombrants non valorisables, les bois, les métaux et les déchets d’équipements électriques et électroniques (comme les gros électroménagers – vidés bien évidemment);

-Ces ouvertures exceptionnelles seront exclusivement réservées à l’évacuation des déchets liés aux dégâts des inondations. L’intercommunale demande également aux autres personnes de postposer leur visite aux recyparcs afin de pouvoir concentrer les efforts sur les urgences.

L’intercommunale compte aussi sur la compréhension des habitants des autres communes, dans le cas où ce dispositif devrait impacter la disponibilité des conteneurs dans les autres recyparcs.

Isabelle Michel, présidente d’IDELUX Environnement précise: «Il est de notre responsabilité d’être aux côtés de nos communes et leurs habitants en ces moments particulièrement difficiles. Nous faisons le maximum, compte tenu de nos moyens afin que la situation se normalise le plus rapidement possible. Je remercie également chaleureusement notre personnel qui n’a pas hésité à se mobiliser pour permettre l’ouverture de nos sites. L’effort est collectif.»

Le site de traitement de Habay se mobilise

Le site de traitement de Habay se mobilise aussi pour accueillir ces déchets qui sont évidemment impossibles à trier.

«Les conditions d’accès au Centre d’Enfouissement Technique sont très réglementées et très strictes, poursuit Isabelle Michel, Dès ce vendredi après-midi, nos services ont interrogé le SPW afin d’obtenir les dérogations nécessaires à cet apport inhabituel de déchets mélangés; il y va de la salubrité publique. Néanmoins, nos services veilleront à garantir la traçabilité des déchets qui arriveront sur notre site».

Concrètement, le site sera accessible ce week-end aux services travaux des communes, de la protection civile et de l’armée chargés également du nettoyage des communes.

Des stations d’épuration aussi touchées par les inondations

Certains ouvrages d’Idélux ont aussi été impactés par ces inondations. Plusieurs stations d’épuration, logiquement situées à proximité des cours d’eau, se sont retrouvées complètement inondées.

Les équipes des services techniques vivent une situation compliquée et sont à pied d’œuvre pour faire face à cette situation en concertation avec les autorités compétentes.