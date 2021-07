Covid: contaminations et tests positifs continuent d’augmenter à Bruxelles

Les contaminations et le nombre de tests positifs ont augmenté au cours des derniers jours à Bruxelles, ce qui pousse à la prudence, a indiqué vendredi la Commission communautaire Commune sur foi d’un état actualisé de la situation sanitaire en Région bruxelloise.

Ainsi, le taux d’incidence (c’est-à-dire le nombre d’infections pour 100.000 habitants) continue d’augmenter: il est passé de 99 le 09 juillet à 169 le 16 juillet.

Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués, augmente lui aussi. Il est passé de 1,2% le 09 juillet à 2,2 le 16.

La valeur R, soit le nombre d’infections provoquées par une personne malade a augmenté légèrement. Il est de 1,39, vendredi, ce qui signifie que l’épidémie se poursuit.

Entre le 21 juin et le 13 juillet, le variant Delta a conforté sa première place des variants les plus répandus en Belgique. Les variants Alpha, Gamma et Beta fluctuent légèrement. Cette situation est suivie de près par les équipes de tracing, a encore précisé la CoCom par voie de communiqué.

Selon l’institution bicommunautaire bruxelloise, la progression du variant Delta a été beaucoup plus rapide que ce que prévoyaient les modélisations de l’Agence européenne. Très contagieux, celui-ci atteint à présent un taux de 62,6%, contre 50,2% la semaine dernière. Le variant Alpha continue quant à lui à diminuer en passant à un taux de 28,1% des contaminations, contre 42,6% la semaine dernière. Le variant Gamma augmente légèrement, avec un taux de 6,3% contre 4,6 la semaine dernière, et enfin le variant Beta diminue avec un taux de 0,5%.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté, passant de 63 le 09 juillet, à 79, le 15. Les nouvelles hospitalisations observées concernent des personnes non-vaccinées de tous âges confondus. Sur les 9 derniers jours, on assiste à un doublement des hospitalisations.

Le nombre de personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois reste quant à lui stable: il est passé 28 le 09 juillet à 31 le 15.

Le nombre de décès enregistrés est de 3 par jour.

Pour enrayer la propagation du virus, la vaccination est la meilleure barrière, répète la Cocom selon laquelle il est tout aussi essentiel, en cas de symptômes ou de contagion de se placer en quarantaine et de se faire dépister dès l’apparition du moindre symptôme et en cas de contacts à haut risque; et de se faire tester au retour d’une zone rouge et des pays à risque au premier jour et au septième jour en se mettant en quarantaine jusqu’à l’obtention des résultats au moins.