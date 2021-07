VIDEO | Durbuy: le tourisme est noyé pour un bout de temps

La majorité des commerces et hôtels-restaurants de Durbuy sont sous eau. Pour certains, la saison touristique d’été est finie.

Durbuy est KO et aura besoin d’une longue convalescence avant de retrouver son charme et son dynamisme touristique. Ce vendredi matin, alors que l’eau se retirait progressivement, on s’attendait à voir la petite ville en ébullition, des commerçants raclette à la main s’activer un peu partout. Mais c’était encore bien trop tôt car il restait certainement 1,5 m d’eau dans les restaurants du bas de la ville. La plupart des commerces étaient encore inacessibles. La ville était plutôt déserte, les touristes ayant plié bagage en urgence quelques heures plus tôt.

C’est dans la partie haute de la vieille ville, que quelques commerçants pouvaient entamer le nettoyage. Ronald Winters avait prévu d’ouvrir son bar à champagne la semaine prochaine. «Je suis le dernier à avoir été inondé et le premier à en être sorti, » dit-il balai en main et poussant vers l’extérieur les derniers filets de boue. « J’attends l’assureur et puis je commencerai à tout nettoyer.»

«Avec l’électricité, on peut rouvrir»

Didier Compère aimerait rouvrir un des ses deux hôtels au plus vite eda HUET Devant son hôtel wellness «Eau de roche», Didier Compère ne compte pas attendre les expertises pour rouvrir son établissement. « Si on nous remet l’électricité, on peut rouvrir,» estime-t-il en nettoyant à grande eau les tapis de son hôtel. «On a eu 50 cm d’eau mais c’est parti.» L’ensemble des clients a quitté l’hôtel précipitamment et les annulations s’enchaînent. « On a juste gardé 7 chambres parce que les gens ne savaient pas retourner.» Dans les parkings autour de la ville, on constate que certains visiteurs n’ont effectivement pas eu la possibilité de retourner. Plusieurs voitures sont abandonnées et englouties par l’Ourthe.

Le patron du «Eau de roche» râle mais garde le sourire: «c’était un beau week-end qui s’annonçait. Tout était complet pour une semaine.» Sans électricité, impossible de répondre aux clients: «on n’a plus accès aux mails et certains clients ne le comprennent pas…» La situation de Didier Compère est particulière car il possède un autre hôtel-restaurant, le Côté cour, qui est complètement sous eau: «il y avait 1,9 m.»

Rouvrir mais à quel prix? Sans touristes, Durbuy n’est plus la même. La semaine du 21 juilllet et une météo agréable va-t-elle ramener des visiteurs alors que la plupart des infrastructures sont fermées, sans électricité.

Au Sanglier des Ardennes, enseigne historique de Durbuy, le chef Wout Bru, bottes aux pieds, n’est pas à prendre avec des pincettes: «On a assez de boulot comme ça», répond-il avec agacement lorsque nous le sollicitons. Là, c’est la Bru’sserie logée sous le Sanglier qui est complètement noyée.

Quelques touristes, ou plutôt des curieux, osent une petite visite dans une ville où l’odeur de mazout est partout. Des nappes de couleur rouge flotte sur les eaux stagnantes, les pavés des ruelles sont glissants. Une alarme sonne sans discontinuer alors que le bruit des pompes et des groupes électrogènes rendent la ville un peu plus hostile.

Entre commerçants, on se serre les coudes, on se donne l’accolade: « je ne sais pas si je dois rire ou pleurer», explique cette dame qui tient un commerce de vêtement.

Paul Cosse, agent immobilier, pense ne pas trop souffrir de la situation même si son bureau a été complètement inondé et ses serveurs informatiques à l’arrêt. «Dans l’immobilier, on est dans une période un peu plus calme. On a trinqué de mai 2020 jusqu’en juin dernier. J’ai essentiellement une clientèle de seconde résidence et là on est en train de terminer les promesses de vente.»

«Ça s’est joué à un centimètre»

Son voisin, la boucherie Bodson ne s’en sort pas trop mal. « Ça s’est joué à un centimètre. » Par contre les caves où sont logés les moteurs frigo sont complètement sous eau. Sans frigo, pas de boucherie. «Il va falloir trouver des gens et des marchandises pour tout réparer. Il faudra au moins deux à trois semaines.»

Avec quels touristes? À la boutique Danielle, on s’interroge sur l’intérêt de rouvrir alors que la majorité de l’horeca est sous eau. «Ma boutique, elle vit avec les touristes. On était à la veille d’un week-end du 21 juillet où tout était complet.»