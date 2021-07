Trois pavillons de l’Hôpital Vincent Van Gogh évacués et 58 patients transférés à cause des inondations

La crue de l’Eau d’Heure a nécessité l’évacuation préventive de trois pavillons de l’Hôpital Vincent Van Gogh de Marchienne-au-Pont durant la nuit de jeudi à vendredi et ce vendredi, signale à la mi-journée l’Intercommunale de santé publique de Pays de Charleroi (ISPPC). Au total, 58 patients ont été transférés au sein des autres hôpitaux du CHU de Charleroi.

L’eau s’est approchée du seuil du pavillon 1, qui accueille des patients hospitalisés pour leurs assuétudes, vers minuit. Il a dès lors été évacué.

L’eau a ensuite continué à monter et à s’infiltrer via les évacuations des sous-sols, menaçant les installations techniques d’un second pavillon. Les 30 patients qui s’y trouvaient, souffrant de troubles psychotiques, de l’humeur ou de la personnalité, ont également été déplacés. Ils ont d’abord été rassemblés au sein d’un réfectoire de l’hôpital avant d’être transférés, vendredi matin, vers un service de l’Hôpital civil Marie Curie de Lodelinsart ouvert en urgence. L’opération s’est passée dans le calme.

Malgré les annonces de décrue, le niveau de l’Eau d’Heure n’a pas baissé, bien au contraire. En matinée, la décision d’évacuer le pavillon 3, accueillant des cas psychiatriques plus lourds (dont trois personnes sous contention) a donc été prise, poursuit l’ISPPC. Dans l’après-midi, 28 patients ont ainsi été transférés vers une unité de l’Hôpital André Vésale de Montigny-le-Tilleul, ouvert elle aussi en urgence.

Selon les premières estimations, les patients ne pourront regagner l’hôpital Vincent Van Gogh que d’ici une quinzaine de jours. Un autre bâtiment (la ferme Bocace), qui accueille les services mobiles psychiatriques, a quant à lui subi de lourds dégâts.

L’ISPPC rappelle en outre que les hôpitaux du CHU de Charleroi ont aussi accueilli jeudi les 112 résidents de la maison de repos Pierre Paulus de Châtelet, elle aussi gérée par l’intercommunale carolo. Au total, ce sont 140 personnes qui ont ainsi été hébergées en urgence par le CHU.