Traite des enfants: 92 victimes mineures identifiées en Europe

Europol a mené une campagne d’action, entre le 28 juin et le 4 juillet, contre la traite des enfants à des fins de mendicité, de criminalité forcée et d’exploitation sexuelle.

Au cours de l’opération menée dans 18 pays, dont la Belgique, 33 trafiquants ont été arrêtés et 92 victimes mineures identifiées, a indiqué vendredi l’agence européenne de police.

La campagne était coordonnée par Europol, le Portugal, l’Espagne et la Grande-Bretagne et soutenue par l’agence européenne des gardes-frontières et gardes-côtes Frontex. Un large éventail de services ont participé à l’action conjointe, parmi lesquels la police, les agences de contrôle de l’immigration et des frontières, les services d’assistance sociale et de protection de l’enfance et ceux de l’inspection du travail.

Au total, 175 personnes ont été arrêtées et 187 victimes potentielles de trafic d’êtres humains, dont 92 étaient mineures, ont été identifiées aux frontières et dans les pays de l’UE.

Plus de 12.000 agents à travers l’Europe ont contrôlé environ 186.400 personnes, 12.200 lieux, 22.500 véhicules et 72.850 documents.

L’accent a été mis sur le trafic d’enfants par des clans familiaux à des fins de mendicité, de criminalité forcée et d’exploitation sexuelle, a précisé l’agence européenne de police.