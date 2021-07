Coupe de Belgique: Pas de journée finale pour Mont-Gauthier

Les Rochefortois ne joueront pas les demi-finales de la Coupe de Belgique de balle pelote, ce samedi après-midi à Acoz. Le tirage au sort en a décidé autrement.

C’était censé être une première pour les joueurs de Mont-Gauthier: prendre part à la phase finale de la Coupe de Belgique. En 2021, en raison du format adapté de la compétition ne regroupant que les 12 formations de l’élite, les Rochefortois étaient conviés aux éliminatoires de la troisième journée, aux côtés de Baasrode et Grimminge. Malheureusement, les terribles intempéries de ce jeudi ont causé l’annulation des rencontres du jour. Les pelotaris de Mont-Gauthier voyaient donc leurs deux premières luttes de Coupe leur filer entre les doigts.

Mais dans un tel cas, le règlement prévoit de déterminer le «vainqueur» de la poule éliminatoire par un tirage au sort. Il restait donc une dernière chance à Mont-Gauthier de disputer tout de même une rencontre de Coupe, si son carton sortait du chapeau et les envoyait en demi-finale. Cela n’a pas été le cas et le tirage au sort a désigné Baasrode comme demi-finaliste. Mardi, Wieze avait lui aussi décroché sa qualification de la sorte, alors qu’Isières a remporté aux points son éliminatoire mercredi. Ce vendredi, les luttes entre Acoz, Thieulain et Galmaarden sont toujours bien au programme pour déterminer le dernier demi-finaliste avec Wieze, Isières et Baasrode.