«J’ai été sauvée par mon petit-fils»: le témoignage de Jeanine (86 ans), blessée lors des inondations

Ce vendredi matin, un couple d’octogénaires sous oxygène a eu de la chance. Prisonniers des eaux dans leur habitation d’Angleur (Liège), ils ont été sauvés par leur petit-fils à bord d’une embarcation de fortune.

«Oui, on peut dire qu’on va bien. On a eu beaucoup de chance dans notre malheur. Mais, je n’avais jamais connu cela alors que j’habite ici depuis 1953.» Allongée dans un kayak pneumatique et munie de sa bonbonne d’oxygène dont elle a besoin en permanence, Jeanine Quentin retrouve la terre ferme après avoir été prisonnière des eaux depuis mercredi soir dans sa maison du quartier d’Angleur, à Liège. Une habitation qu’elle a dû abandonner ce vendredi matin après avoir été secourue par son petit-fils par alliance qui n’a pas hésité à braver les eaux glaciales pour porter main-forte à sa famille, à l’aide d’une embarcation de fortune.

Jeanine et son mari ont dû être secourus par leur petit-fils ainsi que des bénévoles. Eda Thomas LONGRIE

À peine arrivée sur la terre ferme, l’octogénaire qui fêtera ses 86 printemps dans quelques semaines panse ses plaies. Outre le traumatisme psychologique subi, la dame souffre d’une blessure à sang coulant au niveau de la jambe. «Je me suis blessée en descendant les escaliers», glisse-t-elle, alors qu’un policier liégeois la rassure et qu’une infirmière à domicile de passage lui vient en aide pour soigner sa plaie. Et ce, dans l’attente des ambulanciers surchargés de missions sur le territoire liégeois.

J’ai de la chance, parce que je suis très bien entourée.

Belle image que celle de ce policier liégeois en train de rassurer une octogénaire liégeoise. Eda Thomas LONGRIE «On est parti rechercher votre mari, il va venir nous rejoindre», lui dit l’inspecteur de police en l’entourant d’une couverture chauffante. Jeanine n’est pas impressionnée par le remue-ménage autour d’elle, alors que de nombreuses sirènes des services de secours résonnent dans le quartier. «J’ai de la chance, parce que je suis très bien entourée», confie l’octogénaire. «Ma petite-fille est restée à la maison depuis qu’on est inondé.»

Je n’ai plus bu une tasse de café depuis deux jours.

Le mari de Jeanine arrivera à ses côtés quelques minutes plus tard. Lui aussi est malade et sous oxygène. Mais Jeanine qui ne souhaitera pas se rendre dans un hôpital pour y recevoir des soins acceptera finalement d’y aller en ambulance. «J’aurais aimé rester dans ma maison, mais il n’y a plus d’électricité, ni de téléphone. Et, cela fait deux jours que je n’ai plus bu une tasse de café. Ce n’est que partie remise, je reviendrai très vite chez moi…»