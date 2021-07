Inondations: plusieurs initiatives à Mons et dans le Centre pour aider les sinistrés

Un élan de solidarité s’est emparé de la région montoise et du Centre pour venir en aide aux sinistrés des inondations. Petit tour d’horizon des initiatives.

Si les images des inondations mortelles ont horrifié la population, elle a aussi déclenché un incroyable mouvement de solidarité. Différentes initiatives pour aller donner un coup de main ou des appels aux dons ont été lancées. Petit point non exhaustif de ces actions.

Mons

La Ville de Mons met en place une collecte de vivres et vêtements via le CPAS de la Ville de Mons. Pour déposer les dons, rendez-vous au pôle d’accueil du CPAS, Rue de Bouzanton 1, 7000 Mons. Accueil lundi et mardi de 8 h à 17 h.

Soignies

la Ville de Soignies a mis en place une collecte de dons afin de venir en aide aux personnes lourdement touchées. Sont bienvenus: vêtements/chaussures enfants, femmes et hommes en bon état (indiquer les tailles), denrées non périssables, produits de première nécessité, matériel de puériculture…

Les Sonégiens peuvent contacter la ville via inondations@soignies.be en mentionnant ce qu’ils peuvent mettre à disposition et vos disponibilités.

En fonction des besoins, les autorités sonégiennes reviendront vers vous dans les plus brefs délais.

Binche

Le Collège communal invite les Binchois à déposer des vêtements, des couvertures et des denrées non périssables à la salle du presbytère (samedi 10 h – 12 h, lundi 10 h – 16 h.)

Borinage

Les cinq bourgmestres de la Zone de Police Boraine (Boussu, Frameries, Saint-Ghislain, Quaregnon, Colfontaine) se sont concertés ce vendredi matin. Ils ont décidé de s’unir afin de venir en aide aux communes sinistrées. Dans un souci d’efficacité, un contact sera établi dès aujourd’hui avec les bourgmestres des communes concernées afin de connaitre les besoins précis de chacun.

Dès que ceux-ci seront connus, tout sera mis en œuvre pour apporter une aide urgente que ce soit en termes de logistique, de main-d’œuvre, de vêtements ou de vivres. Cette aide sera assurée aussi longtemps que cela sera nécessaire.

Frameries

Un groupe «Aide framerisoise aux sinistrés des inondations» a été créé. Ce groupe doit permettre de rassembler les volontaires souhaitant se rendre sur place dès la retombée des eaux afin d’aider les populations victimes des inondations.

Le départ est prévu le mardi 20 juillet départ vers la commune de Chaudfontaine pour un retour dans la soirée. Chacun est invité à prendre sa pelle, des vêtements chauds et des bottes.

Par ailleurs, le groupe «Frameries en actions» a lancé une collecte de dons hier. Elle a été arrêtée étant donné le nombre d’objets apportés, qui remplissent un garage.

Dour - Honnelles

Les bourgmestres de Dour et de Honnelles organisent un déplacement en car mardi prochain avec tous les volontaires qui se manifesteront pour aider à nettoyer. C’est dans la commune de Chaudfontaine (à repréciser avec les autorités locales) qu’ils devraient donner un coup de main.

Le départ est prévu à 6h et le retour dans la soirée. Prendre sa pelle.

Inscription via un formulaire google ou dourentraide@gmail.com.

Honnelles organise également une collecte de vêtements, jouets, couvertures et vivres non périssables du 19 au 23 juillet. Les dons sont à déposer à l’administration communale de 9 h à 12 h 00 et de 13 h à 14 h.

Le Rœulx

La maison Lunie invite les habitants à déposer leurs dons (couvertures, vêtements, draps, sacs de couchages) Rue de la Station, 3.

Manage

À partir de ce vendredi, les Manageois peuvent contacter deux numéros communaux (064 51 82 50 et 064 51 82 56) pour réaliser des dons de vêtements, couverture, articles de puériculture…

Les dons doivent être consignés en caisse et étiquetés.