PHOTOS | Hargimont et On pansent leurs plaies, la Ville de Marche annonce des mesures

Si la Wamme a repris son lit dans le courant de la soirée de jeudi, les Hargimontois ont constaté les dégâts ce vendredi matin. Et ils sont conséquents. «On a déjà subi des inondations, mais là il n’y a pas d’équivalent».

Dans les rues, de véritables scènes de guerre avec des trottoirs éventrés, des murs arrachés, des débris partout. «Des machines de chantier de plusieurs tonnes ont bougé. Une voiture située 50 mètres plus haut s’est jetée sur une autre traversant une ruelle et un jardin», témoigne un habitant du village venu prêter main-forte.

Et partout, des riverains qui parent aux plus pressés, qui nettoient tant bien que mal, qui pansent leurs plaies.

Un peu plus loin à On, la situation est tout aussi tragique.

La Ville de Marche-en-en-Famnne communique

La Commune de Marche a communiqué les mesures prises pour venir en aides aux habitants de On et Hargimont, rappelant d’abord que le numéro communal d’urgence 084/32.70.09 reste activé 24h sur 24. «Soyez assurés, chers habitants de On et Hargimontt de notre plein soutien et de notre mobilisation dans cette épreuve que vous traversez», a souligné la Ville. Avant de lister les actions à venir:

– Nettoyage : dès ce vendredi 13h et durant tout le week-end, des équipes seront présentes et disponibles au départ de l’école communale de On pour VOUS aider,

– Ramassage encombrants: un premier ramassage est prévu ce lundi pour les deux villages. Déposez vos objets à front de voirie;

– Centre d’accueil à l’école communale de On (rue Simon Legrand): il reste accessible 24h sur 24. «Si vous avez besoin, vous et vos proches, d’un moment de répit et de réconfort. Une petite restauration y sera assurée», ajoute la Commune.

– Distribution de bouteilles d’eau: il se peut que l’alimentation en eau soit perturbée, surtout à Hargimont. Une distribution de bouteilles d’eau est organisée à partir de ce vendredi 1 3ht au centre d’accueil de On et à école communale Hargimont;

– Stock de vêtements, Couvertures…: dès ce vendredi 1 5h au centre d’accueil de On (école communale, rue Simon Legrand), grâce aux dons de citoyens, «vous avez la possibilité (dans la limite des stocks disponibles) de venir chercher vêtements, couettes, couvertures…»

– Questions administratives en cas de dégâts (call center fédéral): faites le 1771

La Ville ajoute également quelques conseils pratiques en l’état actuel de la situation (dégâts assurances..-.): «En tant que propriétaire, vous pouvez: soit solliciter un devis d’un entrepreneur; soit si vous comptez faire tes réparations vous-même, établir une liste détaillée et chiffrée des dommages aux biens assurés»;

«En tant que locataire, vous pouvez: établir la liste détaillée et chiffrée du contenu ou des aménagements locatifs endommagés; si le bâtiment présente des dommages, avertir le propriétaire afin que ce dernier les déclare à son propre assureur».