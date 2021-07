Après les inondations, la solidarité en marche: où trouver de l’aide ou en proposer?

La pluie s’est calmée, certains pics de crue sont terminés, mais ce n’est pourtant que le début. Il va falloir tout remettre en état après les inondations qui ont submergé la Belgique. La solidarité s’organise déjà.

«J’offre une chambre pour deux personnes si quelqu’un ne sait pas où loger». «J’ai une pompe à disposition pour vider vos caves». «Où peut-on déposer des récoltes de vivres et de vêtements dans la région?».

La pluie n’avait pas encore cessé de tomber ce jeudi que l’entraide se mettait déjà en marche aux quatre coins de la Wallonie, notamment via les réseaux sociaux.

Les initiatives publiques sont aussi déjà en marche et la solidarité s’organise.

Nous recensons quelques initiatives sur cette page dédiée à l’aide après les inondations.

Si vous avez besoin d’aide, certains numéros de téléphone peuvent également vous servir:

- Le 1722 en cas de besoin d’aide des pompiers, pour une intervention non urgente (si la vie d’une personne est en danger, contactez le 112). Un site Web existe également, www.1722.be

- Le 1771 est accessible pour répondre à toutes les questions administratives qui se posent pour les sinistrés (assurances, indemnisation, etc.).

Si vous cherchez d’autres formes d’aide ou si vous voulez faire des dons, voici ce qui existe, selon les informations communiquées par les gouverneurs des Provinces et les bourgmestres de certaines communes. Liste non exhaustive.

Aide en province de Liège

La Ville de Liège centralise les dons, via ce formulaire. Vous pouvez aussi joindre le Cabinet des Solidarités via le 04/221.8181 ou 04/221.80.53 (9h-18h).

Verviers récolte les dons alimentaires, vêtements, produits de première nécessité et d’entretien. À apporter au Panorama, rue du stade ou à la salle des minières, place Général Jacques 5. Les dons de meubles sont à apporter à l’école Notre-Dame à Heusy, Avenue Jean Tasté 80, sur RDV au 0494/21.68.28.

Welkenraedt renvoi vers son secrétariat communal (087/89.91.86 - secretariat@4840.be) en premier lieu. Si vous avez des possibilités de logement afin d’accueillir des personnes sinistrées, vous pouvez le faire auprès du CPAS (087/32.41.30 - info@cpas-welkenraedt.be). Une collecte de couvertures mais aussi de vêtements et de chaussures en bon état pour adultes et enfants est organisée à la Rotonde (parking situé à l’arrière de l’Administration communale, rue de l’École 8) ce vendredi, de 16h à 19h.

Le Collège communal d’Ans organise un point de collecte de dons pour les sinistrés (vêtements, couvertures, des denrées non périssables dans un premier temps). Ce point de collecte sera ouvert à l’entrée arrière du Centre administratif communal. Il sera accessible du lundi au jeudi, de 7 h 30 à 14 h 30 et le vendredi de 7 h 30 à 12 h, jusqu’à nouvel ordre.

À Waremme, les dons peuvent être déposés à l’hôtel de ville aujourd’hui jusque 17h00 et demain de 9h00 à 12h00. Produits de première nécessité uniquement (vêtements, chaussures, couvertures, serviettes de bains, produits d’hygiène et vivres non périssables).

Aide en province de Namur

Si vous voulez apporter de l’aide, pour la province de Namur, il y a lieu de prendre contact avec le centre Croix Rouge de St Servais (081/30 20 10) et la Vestiboutique de la Croix-Rouge d’Andenne (085/84 54 04).

Pour les riverains sinistrés à Andenne, le numéro d’Andenne Solidarités a été ouvert: 085/84 95 67 (du lundi au vendredi, de 9h à 16h et le week-end de 9h à 12h).

Le dispositif d’urgence sociale de Namur reste joignable au besoin au 0800/12.420.

Vous pouvez déposer des dons au CPAS de Namur (rue de Dave 165 à Jambes) dès ce vendredi 10h30 jusque 16h00. Si vous êtes dans le besoin et souhaitez bénéficier de ces dons, merci de vous manifester à partir de 12:00 auprès du CPAS également, à la même adresse ou par téléphone au 081/337.302 (uniquement ce vendredi, jusque 16h).

Le call center de Sombreffe sera ouvert à nouveau ce vendredi 16 juillet à partir de 7h00 du matin au 071/827 055. Un employé communal vous écoutera et essaiera de répondre à vos demandes.

L’eau n’est pas potable à Mesnil-Saint-Blaise, Mahoux. Pour ces villages une distribution d’eau est prévue à partir de 12h au terrain de football de Mesnil St Blaise.

L’eau n’est pas potable à Celles, Custinne, Ciergnon, Vêves, Trussogne, Gendron, Soine, Lavis, Ver, Fenffe, Herock. Les possibilités de ravitaillement prévues n’ont pas encore été communiquées.

Aide en province de Hainaut

Collecte de vêtements, vivres non périssables et petit matériel (torchons, ... ), au Secrétariat fédéral, place Albert Ier, 4 à Thuin (vendredi 16/07 de 16 à 18h, samedi 17/07, de 14 à 16h et lundi 19/07, de 10h à 16h).

À Jurbise, ce vendredi jusque midi, vous pouvez amener les ve^tements et couvertures propres et en bon e´tat dans la salle culturelle Jacques Galant. L’Orangerie de la Salle culturelle Jacques Galant restera accessible ce vendredi jusque 16h30 et ce samedi de 8 a` 12h.

À Farciennes, vous pourrez déposer vêtements et couvertures à l’accueil de l’administration communale (rue de la Liberté 40).

La Commune de Courcelles et le CPAS appellent à la solidarité courcelloise pour aider les sinistrés des inondations?. Dons à déposer à la salle de Miaucourt, Rue Paul Pastur 115 à Courcelles? (Vendredi 16/07: de 15h à 20h -? Samedi 17/07: de 13h à 18h -? Dimanche 18/07: de 08h30 à 13h).

Le don de vêtements est possible à Quiévrain, soit à la caserne des pompiers (Place du Ballodrome, 1 à Quiévrain) de 8h à 20h, soit à la Maison de la Croix-Rouge de la section des Hauts-Pays (Grand-Rue, 25 à Dour). Les vêtements peuvent y être déposés sur rendez-vous au 065/679.610.

Aide en province de Luxembourg

À Habay, vous pourrez déposer vos dons en faveur des sinistrés ce vendredi 16 juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 18h au SI de Marbehan (dans la gare).

Aide en province du Brabant wallon

La bourgmestre de Rixensart propose de déposer les dons Avenue Normande, 18 à 1332 Genval dès aujourd’hui (et jusqu’au 20 juillet inclus) entre 10 h 00 et 21 h 00.

La bourgmestre de Wavre veut centraliser les propositions d’aides: «merci de me communiquer votre nom et vos coordonnées (adresse et téléphone) sur mon adresse mail francoise.pigeolet@wavre.be».

Toujours pour Wavre, le numéro du call center (010 237 600) permet de pallier l’indisponibilité temporaire du numéro 101. Les sinistrés de Wavre sont accueillis à l’ancienne clinique du Champ Sainte-Anne, le long de l’avenue Henri Lepage. Un lieu de dépôt de couvertures, vêtements et matériel divers est également ouvert en face du palais du gouverneur, chaussée de Bruxelles.

Les sinistrés de Limal sont accueillis à l’antenne du CPAS située le long de la rue Edmond Laffineur. C’est aussi là que peuvent être déposés les couvertures, vêtements et autres objets destinés à aider les personnes en difficulté.

Aide à Bruxelles

Auderghem en Couleur lance une collecte de biens de première nécessité pour soutenir les sinistrés de Wallonie Adresse pour les dons: Chaussée de Wavre, 1975 à 1160 Bruxelles (Vendredi: 14h à 18h - Samedi: 14h à 18h - Dimanche: 14h à 18h - Lundi: 16h à 20h - Mercredi: 16h à 20h - Jeudi: 16h à 20h)