Nuit blanche pour la gérante du magasin Willems-Matagne, à Wavre: «100 000 euros de mon stock flottent dans la cave»

Comme tous les commerces de la rue du Pont du Christ, à Wavre, la maroquinerie Willems-Matagne a été complètement inondée dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce vendredi matin, Claude Hilson fait l’inventaire de ce qu’elle a perdu.

Claude Hilson n’a pas fermé l’œil de la nuit. Jeudi soir, alors que la Dyle sortait de son lit, cette commerçante bien connue du centre de Wavre a préféré rester aux alentours de son magasin pour «garder un œil sur la situation».

«Mon bureau est situé au deuxième étage du bâtiment à côté du magasin. Je suis montée vers 23 h 45 pour essayer de me reposer un peu. À 00 h 15, il y a eu une panne de courant, j’ai trouvé ça louche. Je suis descendue au magasin et l’eau commençait à monter dans la cave, à la troisième marche. Je suis descendue pour essayer de mettre mon stock à l’abri et là, en l’espace de 15-20 minutes je me suis retrouvée avec de l’eau de mes chevilles à mon cou, j’ai pris peur et je suis sortie. Je n’allais pas risquer ma vie pour essayer de sauver une partie de mon stock.»

«Une incroyable solidarité»

Son stock qu’elle venait, il y a peu, d’approvisionner. «Toute ma collection d’hiver flotte en bas à la cave, j’estime les pertes à 100 000 euros», soupire-t-elle.

Face à la détresse de sa fille, Michel Willems, 79 ans, est venu lui prêter mes fortes toute la nuit afin de lui tenir compagnie mais aussi pour l’aider à sauver ce qui pouvait l’être. «Quatre jeunes sont venus nous prêter mains fortes pour relever toutes les marchandises d’un mètre 50 dans le magasin. Je suis d’ailleurs impressionnée par la solidarité qu’il règne dans les rues. Les gens m’ont proposé un pantalon sec, du café, à manger… ça fait chaud au cœur», conclut Claude Hilson qui n’avait jamais connu pareil scénario.

«En 2011, l’eau s’était arrêtée au seuil de la porte du magasin. Ici, nous avons 40 cm à l’intérieur. Nous avons vu des pompiers passer à bord d’une barque. Même ma maman n’avait jamais connu ça.»

Comme tous les commerçants de la rue, elle attend la décrue. «Pour l’instant, ça ne monte plus mais ça ne redescend pas non plus. Nous sommes coincés ici mais mon papa essaye de détendre l’atmosphère».

«Il faut voir le positif, ça fait longtemps que je n’avais plus passé autant de temps avec ma fille!», sourit-il.