Légère décrue, 40 résidents sauvés et routes barrées: le point sur la situation ce vendredi matin en province de Luxembourg

Si le pire semble être passé, la nuit a encore été agitée au nord de la province, entre les dernières opérations de sauvetage et une lente décrue.

«La situation ce matin a peu évolué depuis hier soir, indique le gouverneur ce vendredi matin. La décrue s’amorce lentement. Les débits d’eau sur l’Ourthe se réduisent sauf à la hauteur de Durbuy où ils sont semblables à ceux relevés hier, soit 377 m3/seconde. La plus grande prudence reste donc de mise. Ne vous approchez pas des cours d’eau.»

Durant la nuit, les pompiers ont encore dû procéder à plusieurs opérations de secours. Une quarantaine de personnes ont ainsi été évacuées d’un camping dans le coin de Bomal.

Pire, dans le coin de La Roche, les services de secours ont dû venir en aide à «des personnes s’étant mises en danger inutilement». Lisez par là des curieux (de mauvais goût) qui étaient venus pour voir la triste scène et qui se sont retrouvés en danger.

Ce matin, des opérations techniques (déblayage, pompage, etc.) sont en cours dans différents endroits essentiellement dans le nord de la province.

Des routes toujours fermées

Au niveau de la mobilité, les axes principaux sont accessibles.

Sur le réseau secondaire, la N833 (Rendeux-Hotton), la N86 (Bomal) et N811 (Virton) sont toujours fermées. « Plusieurs petites routes annexes sont encore inondées et inaccessibles, ajoute le gouverneur. Prudence. Respectez les signalisations. »

La police Famenne-Ardenne a également fait le point sur les routes fermées:

– N860: fermeture entre La Roche-en-Ardenne et Maboge; – N86: praticable à HARGIMONT et ON (MARCHE-EN-FAMENNE) et fermeture entre BOMAL et BARVAUX (DURBUY); – N806: fermeture à AISNE (DURBUY) et MORMONT (EREZEE); – N833: fermeture entre HOTTON et RENDEUX – Praticable entre RENDEUX et LA ROCHE-EN-ARDENNE; – N68: fermeture entre VIELSALM et GRAND-HALLEUX pour les Veh > 3,5t – passage difficile; – N898: fermeture à FRONVILLE (HOTTON); – N849: entre FORRIERES et MASBOURG; – N885: à HODISTER (RENDEUX); – Centre de HOTTON: N86 (axe du pont) praticable; – Centre de LA ROCHE-EN-ARDENNE: praticable sauf Quai de l’Ourthe et Pl du Marché