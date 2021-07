Les athlètes médaillés devront se passer eux-mêmes la médaille au cou

Des changements importants ont été apportés aux cérémonies des podiums aux Jeux Olympiques de Tokyo (du 23 juillet au 8 août) afin de respecter les mesures de lutte contre le coronavirus, a précisé le CIO, le Comité international olympique jeudi.

«Et ce dans le but de rendre l’expérience sûre pour toutes les personnes concernées, tout en préservant l’essence de ce moment unique où les olympiens profitent et célèbrent l’apogée de leur carrière sportive», a communiqué le CIO.

En clair, les athlètes, les personnes chargées de remettre les médailles qui devront être vaccinées, et les volontaires porteront un masque en tout temps. Des modules de podium supplémentaires seront placés entre les médaillés d’or et d’argent et les médaillés d’or et de bronze afin de permettre une distanciation physique.

Les plateaux avec les médailles et les cadeaux (un bouquet de fleurs et une petite mascotte de Tokyo 2020) seront placés sur une table ou un support. Les personnes chargées de les remettre aux athlètes se contenteront de leur mener ces plateaux. Les athlètes prendront ensuite les médailles et les cadeaux sur les plateaux et n’auront aucun contact avec les personnes chargées de les leur remettre. Il n’y aura pas de photo de groupe sur le podium du, ou de la médaillé(e) d’or.