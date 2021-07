Terribles inondations en Belgique: le point sur la situation ce vendredi 16 juillet

Après plusieurs jours d’intempéries, la Belgique se réveille groggy ce vendredi. Retrouvez tous nos articles et toutes nos infos sur ces inondations exceptionnelles qui secouent notre pays.

Ce qu’il faut savoir en Belgique

Après ces 60 heures de fortes pluies qui ont provoqué des intempéries meurtrières, le plus dur est certainement derrière nous. Ce vendredi, le temps sera généralement sec sur l’ouest et le centre du pays avec des éclaircies qui devraient s’élargir l’après-midi.

Au niveau des cours d’eau, la tendance est enfin à la baisse ou à stabilisation pour de multiples cours d’eau ayant atteint des seuils de crues inouïs en Wallonie.

De son côté, le trafic reste gravement perturbé en Wallonie avec des dizaines de tronçons routiers fermés à la circulation en raison des inondations.

En plus d’être inondées, de nombreuses habitations se retrouvent sans électricité. Au total, ce sont plus de 21.000 personnes qui sont sans électricité au sud du pays. Et pour cause, pas moins de 300 cabines de distribution sont inondées et inaccessibles, selon Ores.

Par ailleurs, si votre maison a été inondée, voici quelques conseils pour la nettoyer en plusieurs étapes.

Province de Liège

Après plusieurs heures d’horreur, les Liégeois se sont réveillés en apprenant avec soulagement que le niveau de l’eau dans le centre-ville de la Cité ardente n’a pas augmenté durant la nuit et que le pic de crue avait été atteint plus vite que prévu. Du côté de Chênée, une des localités les plus touchées par les inondations, il commençait également à baisser.

Malgré tout, la situation reste tendue à Liège, où un convoi de 103 pompiers et 26 bateaux autrichiens vont arriver en renfort pour secourir les sinistrés liégeois.

Du côté de Huy et de Marchin, l’eau de distribution est jugée non potable en raison des conditions météorologiques.

Province de Namur

L’Eau d’Heure et la Thyria ont joué avec les nerfs des gens, jeudi, soit en inondant des maisons, soit en déviant les automobilistes. C’est notamment le cas à Walcourt, où des habitants ont été évacués en barque ou en hélico.

Le déluge a également noyé la Basse-Sambre. De Mettet à Sombreffe, on ne compte plus les voiries noyées et coupées à la circulation en raison des fortes pluies. C’est du jamais vu à Fosses: les rues du centre sous eau.

Province de Luxembourg

Près de la moitié de la province de Luxembourg s’est retrouvée en zone inondée, c’est exceptionnel. Plus de 800 personnes ont dû être évacuées.

Les pluies diluviennes ont notamment fortement impacté le nord de la province, avec des images impressionnantes à la clé: «C’est du jamais vu», nous indiquait une habitante de Marche-en-Famenne.

Province de Brabant wallon

Après de longues heures difficiles, les secouristes brabançons wallons ont encore été fortement mobilisés durant la nuit de jeudi à vendredi. Plusieurs ponts menacent d’ailleurs de s’effondrer en raison des intempéries, notamment à Wavre et Mont-Saint-Guibert.

Province de Hainaut

En raison des inondations, le village d‘Aiseau-Presles s’est retrouvé enclavé ce jeudi, tandis qu’une maison de repos a dû être évacuée à Châtelet.

Dans le sud de la Botte du Hainaut, la stabilisation est précaire puisqu’après une première accalmie jeudi matin, l’eau est de nouveau remontée en cours de journée. Par ailleurs, un automobiliste a été victime d’une mésaventure fâcheuse et insolite à Chimay en raison des intempéries puisque sa voiture a pris feu.