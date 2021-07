Inondations: des ponts menacent de s’effondrer en Brabant wallon

Plusieurs ponts menacent de s’effondrer en raison des intempéries, notamment à Wavre, a-t-on appris vendredi matin auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Plusieurs ponts sont concernées par des menaces d'effondrement, c'est le cas notamment du pont de Félix qui enjambe le Ry de Pont à Mousson et qui n’a pas résisté aux crues: des mesures urgentes ont été prises.

Les secouristes brabançons wallons ont encore été fortement mobilisés durant la nuit de jeudi à vendredi. Selon l’estimation d’un dispatcheur de la zone, pas moins de 200 à 300 appels auraient été enregistrés à la centrale de la zone.

Les inondations de caves et de voiries se comptent par dizaines, notamment dans les environs de Wavre et de Court-Saint-Étienne. «En certains endroits, les ambulances ne parviennent plus à circuler pour aller chercher les patients à emmener à l’hôpital», précisent les pompiers.

Malgré les appels à la prudence, des habitants d’immeubles wavriens ont utilisé les ascenseurs qui se sont bloqués. L’intervention des services de secours a dès lors été sollicitée.

La Senne a débordé à Tubize et à Ittre. La Dyle est également sortie de son lit à Wavre où deux à trois ponts menacent de s’effondrer. Un autre pont semble instable à Mont-Saint-Guibert.