La solidarité s’organise en Wapi

Plusieurs Communes de Wapi, mais aussi des particuliers, s’organisent pour proposer leur aide aux sinistrés.

Qu’elles émanent de particuliers ou des autorités, les propositions d’aide aux sinistrés se multiplient sur les réseaux sociaux.

Ce samedi, les bourgmestres de Wallonie picarde tiendront une réunion avec le gouverneur de la province du Hainaut afin d’établir une stratégie commune qui soit la plus efficiente possible. En attendant, des initiatives sont d’ores et déjà mises sur pied dans différentes communes.

Nous en reprenons quelques-unes dans la liste ci-après qui est très loin d’être exhaustive.

Si vous souhaitez, vous aussi, apporter votre soutien aux sinistrés, le mieux est de prendre contact directement avec votre administration communale.

Du côté des roctiers

À Lessines, les collectes de dons seront acheminées aux sinistrés avec la collaboration des services de la Province afin de répondre au mieux aux besoins. Plusieurs partenaires organisent également des collectes qui contribueront à l’action lessinoise; si vous organisez une collecte et souhaitez participer à la coordination communale (et ensuite provinciale), vous pouvez prendre contact: à l’adresse mail: solidarite@lessines.be

À Brunehaut

L’administration communale de Brunehaut accueillera aussi vos dons ce vendredi, de 8 h à 18 h, au sein de la salle de la malterie.

Renseignements au 069/36 29 86 (ou 60).

Le PS de Brunehaut organise également une collecte de vivres, de vêtements, de produits de puériculture, de nourriture pour animaux…

Vous pouvez les déposer ce vendredi 16 juillet chez:

Yasmine Leseultre de 9 h à 17 h à la rue de la Tuilerie 9, à Guignies; Alberte Vico de 12 h à 13 h 30 à la rue du Village 7, à Laplaigne; Anne Donnez après 15 h à la rue de la Brigade Piron, 23 à Rongy; Bernadette Deroubaix, de 10 h à 16 h, au chemin de Bléharies 19, à Rongy; Caroline Clairquin de 14 h à 15 h 30, à la rue de Loo 3, à Wez. Samedi 17 juillet chez Clara Hurbain de 11 h à 12 h, chemin de Bléharies 19, à Rongy

Dans la Cité des géants

De mercredi à lundi de 15 h à 22 h, la Ville d’Ath et le CPAS mettent le quai de l’Entrepôt à disposition pour recueillir des dons en faveur des personnes qui ont été inondées.

À Chièvres et à Frasnes

Du côté de Chièvres, on annonce que les modalités pratiques seront communiquées ce vendredi aux citoyens pour ceux et celles qui voudraient se porter solidaires. Même son de cloche du côté de Frasnes…

Pecq mobilise aussi

«Si, pour l’instant, toutes les forces sont consacrées au sauvetage et pas encore à la fourniture de meubles ou autres effets de première nécessité aux sinistrés, il ne fait nul doute que cette prochaine étape se doit d’être anticipée, écrit le bourgmestre de Pecq, Aurélien Brabant, sur la page FB «Pecq. info»

Au vu des milliers de Belges qui se voient lourdement touchés, notre commune met en place une collecte de dons afin de leur venir en aide. Ainsi, je vous invite à nous envoyer à l’adresse inondations@pecq.be une liste de ce que vous pourriez fournir.

Si vous avez des vêtements/chaussures enfants, femmes et hommes en bon état, des denrées non périssables, des produits de première nécessité, du matériel de puériculture,… n’hésitez pas à nous écrire, en précisant les tailles, pointures ou encore quantités.

Le but est de dresser un inventaire. En fonction des besoins qui seront portés à notre connaissance par les autorités sur place, nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.

En outre, nous avons déjà démarché auprès des gîtes présents sur l’entité, et ce afin de pouvoir accueillir des personnes en difficulté. En parallèle, nous réfléchissons à l’idée de mettre à disposition plusieurs appartements de notre résidence-services. Pour ce faire, et si l’utilité se présentait, nous aurions besoin du mobilier minimal, et toujours en bon état. Tout aide est la bienvenue et peut être informée à la même adresse mail…»

Tournai suivra

La Ville de Tournai devrait également lancer un appel officiel ce vendredi en précisant, elle aussi, des modalités pratiques pour déposer des dons. En attendant, sur sa page FB, la maison Croix-Rouge de la Cité des cinq clochers propose à qui le souhaitent de collecter des couvertures, draps, couettes… qui peuvent être déposés au 4, rue de Pont à Tournai, ce vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h ainsi que la semaine prochaine, lundi après-midi

jeudi, vendredi matin.

Restez connectés

Des exemples comme ceux que nous venons de citer, il y en a des dizaines d’autres qui naissent quasiment de minute en minute sur les réseaux à l’initiative de particuliers, de groupes solidaires ou d’autorités communales. N’hésitez pas à «scroller» pour choisir la meilleure manière d’apporter votre soutien aux sinistrés. En ces moments difficiles pour certains, l’on se rend compte, qu’en définitive, les réseaux peuvent parfois, aussi, être vraiment qualifiés de «sociaux».