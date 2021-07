Évacuation en cours des habitants de 18 rues à Herstal, ce jeudi soir, après les inondations

Un lieu d’accueil d’hébergement a été mis en place jeudi en fin de soirée au hall omnisports la Préalle, à Herstal, pour y accueillir de nombreux habitants qui doivent quitter leur domicile en raison des fortes précipitations qui s’abattent sur le pays.

À la suite d’un arrêté de police de la gouverneur f.f., les habitants des rues suivantes doivent évacuer leur logement, dès à présent, a indiqué jeudi vers 22h la Ville de Herstal: rue Masset, rue du Bassin, rue Ernest Solvay, rue Haute Marexhe, rue Michel Duchatto, rue des Trois Pierres, Petite Voie, En Marexhe (jusqu’à la rue Petite Voie), bvd Zénobe Gramme, rue Nicolas Laloux (jusque Petite voie), rue de l’Abattoir, rue de la Roche, bas de la rue Richard Heintz, bvd Albert 1er, av du Prince, av du Pont, Impasse PJ Antoine, et le prolongement des Naiveux.

Les personnes visées par cette mesure qui n’ont pas de solution propre peuvent se rendre dans le lieu d’accueil et d’hébergement, situé au hall omnisports la Préalle, rue Emile Muraille, 158 à Herstal.

À défaut de moyens de locomotion, une prise en charge et un transfert par navette de bus est possible aux lieux de rassemblement suivants: Parking du Brico, PJ Antoine (entrée des ACEC), Grand Puits (arrêt TEC Château Rouge),Bvd Zénobe Gramme et rue Ernest Solvay arrêts TEC.

Il vous est recommandé de vous munir de vos médicaments et de vêtements (chauds) et animaux domestiques.

Tout habitant situé en dehors des rues précitées est dès lors invité à s’installer à l’étage de son domicile et à prendre les mesures de précaution utiles, notamment:

• Contacter le 1722 pour signaler l’inondation ou le 112 si une vie humaine est en danger.

• Placer une planche étanche dans l’embrasure de la porte et colmater avec du silicone.

• Limiter ses déplacements et éviter les zones dangereuses.

• Construire, à l’aide de sacs de sable, des petites digues devant les ouvertures dans la cave, les portes extérieures …

• Enlever les tapis et placer ses meubles à une hauteur sûre.

• Transporter à l’étage les objets de valeur, les médicaments, les papiers importants (contrats, factures …).

• Fermer, si nécessaire, les robinets d’arrivée de gaz, d’électricité et d’eau.

• Garer sa voiture à un endroit sûr. Éviter de la laisser dans son garage.

• Veiller à ce que des objets laissés au jardin ne puissent pas être emportés par les eaux.

• Tenir compte de vos animaux domestiques.

• Photographier les espaces inondés.

Les personnes qui ont des difficultés à se déplacer vers les lieux de passage de la navette peuvent appeler le 0800 120 64.

Numéro d’appel: 0800 120 64