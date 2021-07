Tour de France: Xandro Meurisse 20e et meilleur Belge: «Un petit coup de mou au début de la montée»

Xandro Meurisse a terminé 20e et meilleur Belge de la 18e étape du Tour de France jeudi entre Pau et Luz-Ardiden. «J’ai eu un petit coup de mou au début de la montée mais heureusement je me suis bien repris», a réagi le coureur d’Alpecin-Fenix après la course.

«J’ai réalisé très tôt qu’il n’y avait aucun intérêt à partir dans une échappée», a ajouté Meurisse. «Je ne savais pas trop quoi faire dans la première partie de l’étape. Finalement, je n’étais pas trop tenté par une échappée, surtout quand UAE Emirates a pris le contrôle après le sprint intermédiaire.»

Le natif de Courtrai a donc passé la journée avec les favoris jusque dans la dernière montée vers Luz-Ardiden. ««J’ai eu un petit coup de mou au début de la montée mais heureusement je me suis bien repris», a ajouté Meurisse. «J’ai pu reprendre quelques coureurs mais je n’ai pas pu me rapprocher davantage. Je vais maintenant me reposer car les étapes de vendredi et dimanche sont importantes pour Jasper Philipsen.»

Vendredi à Libourne et dimanche à Paris, Philipsen aura l’occasion d’offrir une troisième victoire d’étape à Alpecin-Fenix après celles de Mathieu van der Poel et Tim Merlier. «Je ne sais pas si l’étape de vendredi arrivera au sprint, cela dépendra de Deceuninck-Quick Step. Mais nous voulons encore un sprint. Une victoire de Jasper Philipsen serait la cerise sur le gâteau après un Tour incroyable pour nous», a conclu Meurisse.