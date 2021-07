Benito Raman débarque au RSC Anderlecht

Benito Raman quitte Schalke 04 et s’est engagé avec le RSC Anderlecht, a communiqué jeudi le club bruxellois. L’ancien joueur de La Gantoise et du Standard a signé un contrat de trois ans avec le RSCA.

Raman, 26 ans, évoluait à Schalke 04, lanterne rouge de Bundesliga la saison dernière, depuis 2019. Formé à La Gantoise, où il a fait ses débuts professionnels en 2011, il a été prêté au Beerschot (2013), Courtrai (2013-2014) et Saint-Trond (2016).

En 2016, il quitte Gand pour rejoindre le Standard avant d’être prêté la saison suivante au Fortuna Düsseldorf qu’il aide à accéder à la Bundesliga. En 2018-2019, il est acquis à titre définitif par le club allemand qui le vend une saison plus tard à Schalke 04. Il a inscrit 12 buts en 55 matches avec le club de Gelsenkirchen.

Raman compte également une sélection chez les Diables Rouges lors du déplacement en Écosse le 9 septembre 2019.

«Quand Anderlecht appelle, vous n’avez dès lors pas à y réfléchir à deux reprises», a déclaré Raman, cité par le communiqué. «Je connais déjà des joueurs ici comme Hendrik (Van Crombrugge, ndlr), Colin (Coosemans, ndlr) et Yari (Verschaeren, ndlr). Je suis prêt à prouver ma valeur au RSCA et j’attends déjà avec impatience les premiers matches.»

«Benito peut amener plus de vitesse et de profondeur à notre secteur offensif», a indiqué le directeur sportif Peter Verbeke. «De plus, il s’intègre parfaitement dans la manière dont nous voulons mettre collectivement de manière agressive la pression sur notre adversaire.»