Plusieurs sites des réseaux mobiles hors-service, les opérateurs sur le pont

Les intempéries qui frappent la Belgique depuis la nuit de mardi à mercredi ont également causé des perturbations sur les réseaux téléphoniques du pays. La province de Liège se retrouve particulièrement touchée par ces perturbations.

«Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par les intempéries que nous connaissons actuellement. Nous mettons tout en œuvre pour garantir la connectivité dans les zones impactées», ont réagi les opérateurs Orange Belgium, Proximus, Telenet/Base et VOO dans une déclaration commune.

«Nos réseaux mobiles et fixes sont partiellement touchés, en particulier dans les régions liégeoise et verviétoise ainsi que dans les communes de Eupen, Raeren, Rochefort et Marche-en-Famenne», ajoutent les opérateurs. «Notre priorité est de stabiliser la situation et de rétablir nos services au plus vite, compte tenu des circonstances difficiles dues à la fois aux coupures de courant et aux inondations. Lorsque les infrastructures sont accessibles, nos équipes techniques sont sur place pour tenter de rétablir la situation. Nous suivons la situation de près, en collaboration avec l’IBPT (le régulateur fédéral pour le marché des communications électroniques, NDLR) et le centre de crise fédéral, et nos techniciens sont prêts à travailler jour et nuit pour rétablir les services si nécessaire», assurent-ils.

En cas de défaillance de son réseau téléphonique, il est toujours possible de pouvoir contacter le 112. En effet, l’appel sera également redirigé vers les autres réseaux opérationnels de la région. Si l’entièreté des réseaux mobiles sont hors service, il est encore possible d’utiliser le réseau de téléphonie fixe.