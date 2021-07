Le bourgmestre de Namur demande aux riverains de la Meuse et de la Sambre de trouver un logement alternatif

Maxime Prévot veut éviter, par manque de prévention, que les pompiers soient appelés plus tard pour des situations devenues problématiques.

Ce jeudi après-midi, le bourgmestre de Namur a fait diffuser un communiqué enjoignant les riverains de la Meuse et de la Sambre à trouver un logement alternatif. "Le niveau de la Meuse et de la Sambre va continuer d’augmenter dans les heures qui viennent et le courant de la nuit, explique la Ville. Par mesure de précaution, le bourgmestre demande aux riverains de ces cours d’eau de trouver un logement alternatif dans leur cercle familial ou d’amis. L’enjeu est d’éviter, par manque de prévention, que les pompiers soient éventuellement appelés plus tard pour porter secours dans des situations qui seraient entre-temps devenues problématiques."

La Ville de Namur précise: "Si vous êtes isolé·e et sans solution, en ultime recours, contactez le dispositif d’urgence sociale au 0800 12420. Merci de tenter de trouver d’abord une solution alternative, pour réduire le risque d’encombrement." Le communiqué rappelle enfin qu'en cas d'urgence vitale, il faut former le 112.

La Société wallonne des eaux confirme toutefois qu’à ce stade, il n’y a pas de problème de potabilité de l’eau courante sur le territoire communal.