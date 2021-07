Le débrief du jour: Inondations: nouvelle journée noire | L’Allemagne aussi meurtrie | La Belgique passe à l’orange

Inondations: une nouvelle journée apocalyptique en Belgique; plus de 40 morts, des disparus et des maisons emportées aussi en Allemagne; la Belgique qui passe à l’orange sur la carte de l’ECDC: voici ce qui a fait l’actualité ce jeudi 15 juillet 2021.

1. Inondations: nouvelle journée noire en Belgique

La Belgique a affronté une nouvelle journée d’intempéries ce jeudi. Les inondations ont provoqué le décès d’au moins 5 personnes en Wallonie. Une à Aywaille et on a retrouvé 4 corps dans l’arrondissement de Verviers.

+ LIRE | Au moins cinq morts confirmés dans les inondations en Wallonie

De son côté, le gouvernement wallon a décidé jeudi midi de dégager des moyens financiers d’urgence afin de venir en aide aux populations affectées par les crues meurtrières.

+ LIRE AUSSI | Di Rupo annonce une aide d’urgence et confirme déjà le caractère calamiteux des crues

Il faut dire que l’ampleur des débordements de la Meuse, par exemple, risque d’être le plus importante depuis ses 30 dernières années. Plusieurs villes sont concernées, dont Namur, Seraing et Liège.

+ LIRE AUSSI | Namur, Andenne, Huy, Amay, Seraing et Liège vont connaître la plus importante crue depuis 30 ans

Pour tout savoir sur les événements de la journée, consultez notre dossier et notre article «récap».

+ LIRE | La pluie submerge la Belgique: bilan des inondations ce 15 juillet 2021

+ NOTRE DOSSIER | Intempéries été 2021

2. Inondations en Allemagne: au moins 42 morts

Les violentes intempéries en Allemagne, qui ont entraîné des inondations et effondrements de maisons, ont fait au moins 42 morts, selon un nouveau bilan établi ce jeudi par les autorités locales.

+ LIRE | Inondations en Allemagne: au moins 42 morts, des disparus et des maisons emportées

3. Covid: la Belgique repasse à l’orange

Chaque jeudi, l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies met à jour le code couleur des régions d’Europe en fonction de différents critères liés à la contagion du Covid. On fait le point.

+ LIRE | CARTE | La Belgique repasse à l’orange comme le sud de la France, Portugal et Espagne totalement en rouge

4. Décès du journaliste néerlandais Peter R. de Vries

Le journaliste néerlandais spécialisé dans les affaires criminelles Peter R. De Vries, grièvement blessé par balles le 6 juillet à Amsterdam, est décédé de ses blessures.

«Peter s’est battu jusqu’au bout, mais n’a pas pu gagner la bataille. Il est mort, entouré de ceux qui l’aiment», ont déclaré les proches du journaliste, qui avait 64 ans.

+ LIRE | Décès du journaliste néerlandais Peter R. de Vries, qui s’était fait tirer dessus à Amsterdam

5. Tour de France: nouvelle victoire de Pogacar, roi du Tour et des Pyrénées

Tadej Pogacar (UAE) a remporté la 18e étape du Tour de France, la dernière de montagne, ce jeudi à Luz-Ardiden au terme de 129,7 km de course. Le Slovène a battu le Danois Jonas Vingegaard et l’Équatorien Richard Carapaz. Il enlève son troisième succès depuis le départ et conforte son maillot jaune à trois jours de l’arrivée à Paris.

+ LIRE | VIDÉO | 18e étape du Tour de France: nouvelle victoire de Pogacar, roi du Tour et des Pyrénées