Photos impressionnantes de Liège envahie par l’eau

Les violentes intempéries continuent de frapper la région liégeoise. Les personnes ne vivant pas dans la ville ont été priées d’évacuer la Cité ardente.

À Liège, la situation ne semble pas encore se stabiliser ce jeudi, en fin d’après-midi. Les autorités communales et provinciales ont, pour rappel, appelé les personnes ne vivant pas dans la ville à évacuer. Les habitants des bords de Meuse et de l'Ourthe ont, pour leur part, été invités à quitter leur habitation, si cela était possible. Ou à se réfugier à l’étage. Tout comme les personnes qui résident dans une zone inondable du centre-ville. Ce sont des policiers qui, via les haut-parleurs de leurs véhicules, ont informé la population. Les commerces liégeois ont, eux, été priés de fermer boutique.

La gare de Liège-Guilleminsest, elle, complètement fermée. Autant dire que la situation est catastrophique pour les habitants, mais aussi pour les commerçants, comme pourle propriétaire du Café Plus, de Chênée.

Actuellement en vacances à l’étranger, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, devrait revenir anticipativement en Cité ardente.