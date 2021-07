Inondation: la gare de Liège-Guillemins et les autres gares de la Cité ardente fermées

Suite aux fortes intempéries, et pour la sécurité des voyageurs et du personnel de la SNCB et d’Infrabel, toutes les circulations sont interrompues en dessous de Charleroi, Ottignies, Namur, Liège et entre ces gares. EdA Hermann

La gare de Liège-Guillemins et les autres gares de la Cité ardente sont actuellement fermées, a indiqué la SNCB jeudi vers 16h, alors que le sud du pays subit d’importantes précipitations depuis mardi.

Suite aux fortes intempéries, et pour la sécurité des voyageurs et du personnel de la SNCB et d’Infrabel, toutes les circulations sont interrompues en dessous de Charleroi, Ottignies, Namur, Liège et entre ces gares, ajoute la SNCB. Celle-ci demande donc aux voyageurs de ne pas se rendre en gare et de ne pas prendre le train dans les provinces de Namur, Luxembourg et Liège.

Aucun transport alternatif n’est possible jusqu’à nouvel ordre.