CARTE | Covid: la Belgique repasse à l’orange comme le sud de la France, Portugal et Espagne totalement en rouge

Le changement le plus marquant concerne le Portugal et l’Espagne, qui sont désormais complètement passés au rouge. ECDC

Chaque jeudi, l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies met à jour le code couleur des régions d’Europe en fonction de différents critères liés à la contagion du Covid. Si la situation en Belgique reste similaire à celle qui était la sienne la semaine dernière, plusieurs évolutions notables sont observées en Espagne ou encore dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Alors que les vacances d’été battent leur plein, l’évolution de l’épidémie de coronavirus et son regain lié au variant Delta continuent de faire bouger les lignes sur le continent européen.

La semaine dernière, la Wallonie était au vert au même titre que la Flandre. Seule la région de Bruxelles-Capitale était toujours classée «orange».

Ce jeudi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a décidé de changer la donne. Ainsi, nos trois Régions sont toutes considérées désormais comme une zone orange.

Il faut dire qu’entre le 5 et le 11 juillet, 1.066 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour. Il s’agit d’une hausse de 84% par rapport à la semaine précédente.

En revanche, le taux de reproduction du virus descend quant à lui de 0,1 pour passer à 1. Lorsqu’il est inférieur à 1 que cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir.

Le sud de la France vire aussi à l’orange

Si la situation a été modifiée pour la Belgique, il en va de même pour certaines régions d’Europe. C’est le cas notamment de la région parisienne et du sud de la France qui repasse progressivement à l’orange un peu partout. Seule l’Aquitaine demeure encore en vert.

Parmi les endroits passés du vert à l’orange, on retrouve la Croatie, Madère et plusieurs parties de la Grèce, du Danemark ou encore de la Finlande.

Dans l’autre sens, plusieurs territoires suédois et norvégiens sont passés de l’orange au vert.

Le sud-ouest de l’Europe voit tout rouge

Ailleurs, on notera que l’Espagne et le Portugal sont désormais en rouge partout, ce qui n’était pas le cas la semaine dernière. Les régions de Castille-et-León ainsi que le Pays basque et la Catalogne sont même classées «rouge foncé»

Le Grand-Duché de Luxembourg passe quant à lui de l’orange au rouge, tout comme l’ensemble des Pays-Bas, les Açores et la Crête, région touristique grecque pour le moins appréciée.

Enfin, Malte est le pays qui a connu un grand retournement de situation en passant du vert au rouge.

Code couleur de l’ECDC: comme ça se passe? C’est sur base des données et des critères de l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qu’un code couleur est attribué aux pays européens ainsi qu’aux différentes régions qui les composent. Code couleur rouge: régions ou pays où les individus sont à haut risque d’infection (taux de notification à 14 jours est supérieur à 75 cas pour 100 000 habitants et le taux de positivité du test est égal ou supérieur à 4%). Code couleur orange: régions ou pays où un risque modérément accru d’infection a été identifié (le taux de notification à 14 jours est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants mais que le taux de positivité du test est de 4% ou plus OU si le taux de notification à 14 jours est compris entre 75 et 200 cas pour 100 000 habitants et que le taux de positivité du test est inférieur à 4%). Code couleur vert: régions ou pays pour lesquels un faible risque d’infection a été établi (taux de notification à 14 jours est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants et le taux de positivité du test inférieur à 4% OU taux de notification à 14 jours est inférieur à 75 cas pour 100 000 habitants et que le taux de positivité est inférieur à 1%). En fonction de ces couleurs, les autorités belges prennent des mesures que les Belges, ayant séjourné là-bas, doivent suivre (tests, quarantaine…).