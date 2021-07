À Profondeville, des torrents dévalent de Lustin et du Beauvallon

À Profondeville, de nombreux accès à la vallée en provenance des plateaux se sont retrouvés totalement ou partiellement inondés.

Les endroits les plus critiques étaient assurément la route des Fonds à Lustin, la rue Fonds Delvaux (qui mène au CHU UCL de Mont-Godinne) et le chemin du Beauvallon où des rivières de boue ont dévalé, provoquant dès 8 heures du matin des inondations chaussée de Namur, sur la N947 (Jambes-Yvoir) à Tailfer et au pied de la côte menant aux cliniques de Mont-Godinne.

«J’ai eu mon chef de service. Il me dit de laisser la voiture et de monter à pied. Il ne se rend pas compte qu’il y a un mètre d’eau sur la chaussée», confie une employée des cliniques. «J’ai déjà connu pareille situation. C’était il y a 26 ans», confie une habitante de la rue Frappe-Cul à Lustin (à proximité de l’écluse de Rivière), qui regarde impuissante le torrent se jeter en Meuse.

Une Meuse qui ne cesse de grandir. «Elle monte vite. Environ 5cm par heure», confie un riverain aguerri, tandis que les propriétaires de bateaux viennent en extrême urgence sortir leurs embarcations des eaux. Pour certaines voitures du bord de Meuse, c’est déjà trop tard. À croire que tout le monde a été pris de court.