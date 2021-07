Plus de 2 millions d’euros pour soutenir une alimentation équilibrée dans les écoles

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a débloqué ce jeudi un budget de 2,15 millions d’euros pour promouvoir une alimentation plus équilibrée dans les écoles.

Cet argent servira à aider ces établissements à mettre en place des nouveaux modèles de cantines durables, former les acteurs de l’école aux enjeux de l’alimentation saine et mener des opérations de sensibilisation sur cette thématique auprès des parents, des enfants et aussi des équipes éducatives.

Si 85% des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles organisent des repas chauds, un enfant sur trois seulement y participe. Ce chiffre tombe même à un sur quatre dans les écoles à public socialement défavorisé.

Dès lors, sur les 2,15 millions mobilisés jeudi, 1,35 sera consacré aux écoles maternelles aux indices socio-économiques les plus défavorisés, selon un communiqué du gouvernement.