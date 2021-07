VIDÉO | Inondations à Court-Saint-Étienne: une cinquantaine d’habitants évacués, le centre de vaccination fermé

Une cinquantaine d’habitants ont dû être évacués. Ils ont trouvé refuge dans le club de football.

Michael Goblet d’Alviella, bourgmestre, enfilait ses bottes sur le coup de 16h pour, de nouveau, juger la situation sur place. Car c’est tout le centre de Court-Saint-Étienne, Beaurieux et les maisons en bordure de la Thyle ou de la Dyle qui ont pris l’eau dans l’entité. D’autres débordements ont également été constatés à de nombreux endroits.

Pour certains, la situation a été tellement grave qu’il a fallu procéder à des évacuations. «Tout est le monde est sur le pont au niveau communal, explique le bourgmestre. Avec les pompiers, nous avons dû évacuer une cinquantaine de personnes dans des habitations de la place des Déportés et autour du Quatre Quarts (NDLR: qui accueille également les gens impactés). Ces personnes ont trouvé refuge à l’Excelsior Stéphanois, où ils y trouvent de la nourriture, des boissons chaudes et de quoi se reposer. Toutes les personnes impactées par ces inondations peuvent d’ailleurs se rendre à cet endroit: avenue des Combattants, 189.»

Il est conseillé aux habitants de circuler le moins possible dans l’entité, car plusieurs axes sont toujours difficilement pratiques, voire impraticables. Le passage des voitures dans l’eau, et les courants que cela provoque, ne fait qu’aggraver la situation.

Vous pouvez contacter la Commune au 010 620 616 afin de leur communiquer les endroits problématiques. N’hésitez pas non plus à signaler toute autre urgence vitale (112) ou non vitale (1722).

Le centre de vaccination fermé

Face à la situation, la Commune de Court-Saint-Étienne a annoncé la fermeture du centre de vaccination pour ce jeudi.