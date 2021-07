La distribution du courrier perturbée à plusieurs endroits du pays

En raison du mauvais temps, la distribution du courrier dans divers endroits du pays a été perturbée jeudi, signale bpost. L’impact est le plus important dans le sud du pays, ainsi que dans le Limbourg et le Brabant flamand.

La distribution et la collecte du courrier et des colis sont localement fortement perturbées, voire impossibles à certains endroits. De plus, certains bureaux de poste sont fermés en raison des inondations.

Bpost souligne qu’elle met tout en œuvre pour assurer à nouveau les services dès que cela pourra être fait dans des conditions de sécurité.

Le service a été adapté pour vendredi/matin. Les lettres ne seront pas distribuées, mais tous les autres services tels que la distribution de journaux, de colis et de faire-part de décès sont assurés. Les bureaux de poste ouvriront autant que possible.