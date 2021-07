L’ampleur des dégâts est «très exceptionnelle», selon Assuralia

L’étendue des dégâts occasionnés par les intempéries qui ravagent la Belgique est «très exceptionnelle», selon Assuralia, l’union professionnelle des compagnies d’assurances. Elle conseille aux victimes d’avertir dès que possible leur assureur ou un intermédiaire.

La dernière fois que les assurances ont été submergées de rapports d’inondations remonte à 2016, précise Assuralia. Il avait plu abondamment entre la fin du mois de mai et début juin, ce qui avait mené à 27.000 déclarations et 143 millions d’euros de dédommagements.

Toute personne qui subit des dégâts causés par les fortes pluies qui s’abattent depuis plusieurs jours sur le Plat pays doit contacter aussi tôt que possible - une fois l’état d’urgence levé - son assureur ou un interlocuteur intermédiaire. Ils fourniront l’assistance nécessaire, répondront aux questions urgentes et donneront des conseils pratiques. Dans un deuxième temps, l’assurance gérera le règlement des dommages et planifiera une visite éventuelle d’un expert, détaille Assuralia.

L’union professionnelle ajoute encore que depuis 2007, les inondations sont couvertes de manière standard dans toutes les assurances incendie (résidentielle et commerciale) pour les risques simples. Les assurances automobiles omnium couvrent aussi les dommages causés par les forces naturelles, inondations incluses.

Il existe également une «check-liste» pour les victimes d’inondations, disponible sur le site https://www.abcassurance.be/assurance-incendie/check-list-inondation.