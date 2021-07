VIDÉO | «Après le confinement, voilà les inondations»: la catastrophe pour ce restaurateur liégeois

Alors que le quai des Ardennes, à Chênée (Liège), était envahi par les eaux ce jeudi matin, ce restaurateur s’attendait au pire. En 12 ans, Bary Ayoub n’a jamais connu pareilles intempéries.

Non loin du pont de Chênée, dans l’entité communale de Liège, le Café Plus attire tous les regards, en ce jeudi matin. Situé le long du quai des Ardennes, complètement sous eau, seuls des sacs de sable apposés contre une bâche protègent encore le commerce des inondations. Plus pour longtemps néanmoins, parce que l’eau ne cessera d’avancer au fur et à mesure des minutes en direction de la devanture.

Son commerce, Bary Ayoub y tient plus que tout. «L’eau monte beaucoup trop vite», souffle-t-il, avant de solliciter les ouvriers communaux venus lui apporter d’autres sacs de sable. «J’habite ici depuis douze ans et c’est la première fois que je suis confronté à de telles intempéries.»

Alors que de nombreux badauds viennent prendre quelques photos, Bary regarde d’un air inquiet l’eau avancer vers la porte d’entrée. «Après le confinement, voilà les inondations. C’est une catastrophe», dit-il.

Là, il retient son souffle. En espérant qu’on annonce au plus vite une décrue.

