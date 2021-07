Amonines, Odeigne, Chêne-al'Pierre,... : de nombreuses zones sont à éviter à Manhay

La commune de Manhay n’a pas été épargnée par les inondations. L’Aisne est sortie de son lit, obligeant des habitants à évacuer.

À Manhay, c’est du jamais vu si l’on en croit les habitants et le nouveau bourgmestre Geoffrey Huet. «J’ai parcouru la commune mercredi soir, puis toute la nuit et encore ce jeudi matin, raconte-t-il. L’Aisne est sortie de son lit en différents endroits, plus particulièrement à Deux-Rys, où certains habitants ont été contraints de laisser leur habitation derrière eux. Ils ont tous été relogés au sein de leur famille.»

Plusieurs maisons ont été traversées par des courants d’eau à d’autres endroits, notamment au Moulin de La Fosse. L’eau a surpris les citoyens qui n’ont rien pu faire à part constater les dégâts occasionnés.

Une ligne téléphonique à destination des citoyens en difficulté

Trois camps scouts ont également été relogés. Au niveau communal, une employée dispose d'une ligne téléphonique spécifique sur laquelle les citoyens peuvent appeler, au 086/45 50 94.. L’employée dispatchera ensuite les appels soit vers le service travaux, soit vers les secours. Les zones à éviter dans la commune sont nombreuses, à savoir Deux-Rys, Fays, Roche à Frêne, Moulin de Harre, Chêne-al’Pierre, Odeigne, Xhout-Si-Plout, Amonines et Dochamps de même que Lamormenil. Il est d’ailleurs conseillé aux citoyens de rester chez eux et de ne pas prendre la route. «En parlant avec les personnes plus âgées, on se rend compte que ces inondations sont exceptionnelles. À ce point là, c’est du jamais vu sur la commune de Manhay», termine le bourgmestre.