Arjen Robben arrête sa carrière à 37 ans: «Il faut être honnête avec soi-même»

Arjen Robben, 37 ans, a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière ce jeudi.

Définitivement cette fois selon le joueur néerlandais qui avait déjà arrêté une première fois avant de reprendre du service à Groningen.

«Il y a un moment où il faut être honnête avec soi-même, et cette décision doit être prise», a confié Arjan Robben qui était revenu aux affaires après un premier arrêt il y a deux ans. Des blessures à répétition n’ont pas permis à l’attaquant néerlandais de beaucoup jouer la saison dernière.

Arjan Robben a débuté sa carrière au FC Groningue (janvier à juin 2002) avant de rejoindre le PSV (2002-04), puis d’aller à Chelsea (2004-07), au Real Madrid (2007-09) et enfin au Bayern Munich où il a joué dix ans.

L’international néerlandais (96 capes, 37 buts) a joué la finale de la Coupe du monde 2010 perdue 1-0 contre l’Espagne à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il a aussi pris la 3e place du Mondial 2014 au Brésil.

Le 10 octobre 2017, il avait disputé son dernier match international contre la Suède. L’équipe néerlandaise s’était imposée 2-0 grâce à deux buts de Robben précisément.

Il a remporté les titres de champion national avec le PSV (2003), Chelsea (2005 et 2006) le Real (2008) et surtout le Bayern à 8 reprises (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019). Il compte aussi une Ligue des champions en 2013 à son palmarès.

Parmi de très nombreuses distinctions individuelles figure celle de Sportif de l’Année aux Pays-Bas en 2014.