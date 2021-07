CHU de Liège: consultations annulées au Brull et à Esneux en raison des inondations

Les consultations au Brull sont suspendues ce jeudi, a indiqué le CHU de Liège. dès maintenant.

En raison des fortes intempéries et de leur impact sur la province de Liège, le Plan d’Urgence Hospitalière est actionné. La Meuse menace de sortir de son lit et le pic est annoncé pour 14 h.

En accord avec les services du gouverneur, le comité de crise vient de décider de suspendre les consultations à la polyclinique Lucien Brull dès ce jeudi. Mais les hôpitaux liégeois sont aussi amenés à accueillir des patients provenant des hôpitaux et des maisons de repos implantés en zones inondables.

«Nous diminuons donc l’activité de manière drastique dans nos hôpitaux pour répondre à cette crise exceptionnelle», précise le CHU. «Si les consultations sont maintenues sur les sites de NDB, du Sart Tilman, d’Aywaille et de Fraiture, elles sont annulées au Brull et à Esneux à partir de 11 h.

Le site de Chaudfontaine est quant à lui complètement fermé.

Au Sart Tilman et à NDB, les chirurgies électives non essentielles sont quant à elles reportées depuis 12 h. «Les patients concernés sont prévenus par notre personnel via le call-center.» Les services des urgences sont évidemment opérationnels.

La phase provinciale de gestion de crise est enclenchée. De nombreuses routes étant inaccessibles ou dangereuses, le Centre de crise du SPF Intérieur recommande d’éviter au maximum les déplacements et d’accorder une priorité absolue aux secours.

Ce jour à 10h30, voici le point sur les différents sites (activité personnel - patients/ accessibilité):

Sart Tilman

Au niveau de l’activité: report des chirurgies électives non essentielles à partir de 12 h. Maintien des consultation.

Au niveau de l’accessibilité: la traversée de l’Ourthe est impossible à Chenée, Embourg, Tilff, Hony, Mery, Esneux, Comblain,… L’accessibilité depuis Liège se fait par la tranchée de Sclessin. Le pont de Fragnée et le tunnel de Cointe sont fermés.

ND Bruyères

Au niveau de l’activité: report des chirurgies électives non essentielles à partir de 12 h. Evacuation de l’Hôpital de Jour pour les patients grabataires ou sous oxygène que nous devons accueillir des MRS. Maintien des consultations.

Au niveau de l’accessibilité: le site n’est pas joignable par Chênée. Rejoindre par Beyne-Heusay.

Esneux

Au niveau de l’activité: annulation de l’activité externe depuis 12 h.

Au niveau de l’accessibilité: Le site n’est accessible que par le haut.

CNRF (Fraiture)

Au niveau de l’activité: maintenue.

Au niveau de l’accessibilité: RN 634 de la Vallée est fermée. Accès par la route du Condroz.

CLC

Au niveau de l’activité: les agents du call center sont réorientés vers les autres sites. Le site est complètement fermé et inaccessible.

Au niveau de l’accessibilité: tous les chemins d’accès sont actuellement bloqués par la police.

Brull

Au niveau de l’activité: les consultations sont annulées depuis 10 h. Les agents d’accueil appellent les patients concernés.

Au niveau de l’accessibilité: les ponts sur la Meuse sont presque tous fermés. Le site va être fermé.

Aywaille

Toute l’activité est maintenue.

Chaudfontaine

Fermeture totale.

Pour rester informé, consultez régulièrement ce mur facebook et la page internet du CHU de Liege. Sur inscription à https://be-alert.be/fr, vous recevrez par ailleurs par sms les alertes du Centre de crise.

Vous pensez qu’un de vos proches a été accueilli au CHU de Liège suite aux inondations? N’hésitez pas à appeler le 04/366 84 00. Il vous sera répondu.