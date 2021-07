Les commerçants liégeois invités à fermer et à laisser le personnel rentrer chez eux

Le niveau de l’eau de la Meuse continue à monter et une remontée d’eau est à prévoir cette après-midi. Les commerçants qui en ont la possibilité sont invités à fermer par prudence.

La gouverneur f.f Catherine Delcourt et les autorités communales liégeoises rappellent aux citoyens et aux commerçants de Coronmeuse, Saint-Léonard, Outremeuse et du centre-ville de prendre toutes les mesures de précaution (sortir les voitures des sous-sols, vider les caves, boucher le soupirail… ), ont-elles indiqué jeudi.

Le niveau de l’eau de la Meuse continue à monter et une remontée d’eau est à prévoir cette après-midi. La situation dans le centre de Liège ne devrait pas être aussi critique que du côté de la Vesdre ou de l’Ourthe (Angleur).

Certains commerces du centre-ville et des abords ont déjà décidé de fermer par prudence pour laisser leur personnel rentrer chez eux. Les autres commerçants qui en ont la possibilité sont invités à faire de même.

Il est conseillé aux habitants d’Angleur, à proximité de l’Ourthe, de quitter leur domicile si c’est encore possible et de se réfugier dans leur cercle familial et amical.

Les services sociaux de la Ville les accueillent également au hall omnisports de Grivegnée, rue Nicolas Spiroux.

S’il n’est plus possible d’évacuer, le conseil est de monter aux étages.