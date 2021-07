VIDÉO | Sortis de leur lit, la Lhomme et le Linçon isolent le bas du village de Grupont et ses habitants

Nuit de cauchemar pour les habitants de Grupont: Linçon et Lhomme conjuguent leurs effets dévastateurs. Personnes isolées dans leur habitation

Ce qui était une appréhension mercredi est devenu cauchemar ce jeudi. La hausse du débit des rivières, durant la nuit de mercredi à jeudi, crée le chaos dans le village, déjà impacté quelques heures auparavant.

En effet, le Linçon, dans un premier temps, a débordé au début du village (tunnel SNCB), empruntant la N803 pour submerger toutes les maisons bordant cette voirie et la zone d’embouchure de ce ruisseau avec la Lhomme (Place de l’Yser et rues avoisinantes). «Hier, je pensais que ma maison était à l’abri d’une inondation du Linçon. Malheureusement, je n’ai pas imaginé qu’un flot venu par la Nationale allait passer les murets et inondé la maison. Une trentaine de centimètres à l’extérieur, finalement une bonne dizaine de centimètres dans la maison», explique le Grupontois Christophe Wauthelet.

Dans un second temps, c’est la Lhomme qui est sortie de son lit et inonde la N803 et la place de L’Yser. La fermeture de cet axe entre Rochefort et Saint-Hubert se révèle nécessaire, tant le courant de cette eau en furie est fort.

Personnes isolées dans une habitation

En début de matinée, ce jeudi, pompes et raclettes sont les outils que manipulent les habitants la trentaine de maisons inondées. Les eaux coulent toujours dans cette partie basse du village. De mémoire d’anciens, on n’a jamais vu pareil sinistre: cuve à mazout arraché et flottant sur les eaux, odeur de gasoil omniprésente, débris de tout ordre flottant ou échoué.

Jean et Godelieve Colle, les deux octogénaires grupontois dont la maison a été inondée dès mercredi matin avaient trouvé refuge dans l’habitation de leur fille. Jamais cet immeuble n’a été inondé. Malheureusement, durant cette nuit, la Lhomme a ceinturé la maison, isolant le couple octogénaire et leur fille. Au moment d’écrire ces lignes, les autorités communales cherchent un moyen sécurisé pour évacuer les infortunés, l’humidité et le froid commençant à impacter ces trois infortunés.