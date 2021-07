Dinant: plusieurs quartiers sous eau

La situation est critique à Dinant où plusieurs quartiers sont sous eau.

Plusieurs axes routiers pour arriver à ou quitter Dinant sont également sous eau. La Ville communique pourrait prendre des mesures d’évacuation.

« Si votre habitation est menacée et que vous pouvez la quitter sans vous mettre en danger, rejoignez des amis, famille,... à l’abri non menacé par les inondations. Si votre habitation est déjà envahie par les eaux, restez chez vous, montez à l’étage et prenez de quoi y être autonome. Les Services de secours et communaux vont commencer à évacuer les sinistrés de Leffe vers la salle de Bouvignes.»