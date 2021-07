Intempéries à Éghezée: «On craint vraiment pour la suite avec les orages en cours»

La situation est critique en province de Namur. À Éghezée, on redoute les prochaines heures.

Dans la rue du Tombois à Hanret (Eghezee) on a les pieds dans l’eau depuis 8 heures ce matin.

«À 6 heures, il y avait cinq centimètres d’eau dans le garage. Et une petite heure, il y en avait cinquante», constate la famille Piron.

«L’eau est venue des deux côtés, également des champs. Le niveau a un peu diminué mais on craint vraiment pour la suite avec les orages en cours.»

Ces Éghezéens n’ont pas eu le temps de mettre les électroménagers à l’abri. «C’est venu trop vite. Et l’électricité a été rapidement coupée. On n’a plus pu ouvrir les portes de garage.»

Fernelmont

Beaucoup de routes sont inondées et bloquées dans l’entité de fernelmont, dont la régionale qui relié Leuze à Nameche.

A Tillier, le ruisseau du Coignebeau prend toutes ses libertés et vient inonder les caves et les rez-de-chaussée des habitations de la placette, au coin de la rue de Noville-les-bois.

S. Hq.