L’Argentine franchit la barre des 100.000 morts du Covid-19

Le pays déplore plus de 100.000 morts du virus. AFP

L’Argentine a franchi mercredi la barre des 100.000 morts du Covid-19, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé.

Le nombre de décès dans le pays de 45 millions d’habitants est de 100.250 pour plus de 4,7 millions de cas déclarés, selon le dernier bulletin des autorités sanitaires.

La dynamique des infections montre toutefois des signes de ralentissement, le pays ayant accéléré son plan de vaccination depuis plusieurs semaines.

Le taux d’occupation des lits en réanimation est désormais de 62,2% dans le pays -- contre 80% en avril -- et de 60,1% dans la zone métropolitaine de Buenos Aires, où vivent un tiers des Argentins.

Plus de 20 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin et plus de 5 millions sont entièrement immunisées.