L’arbitre allemand Felix Brych arrête sa carrière internationale: «L’Euro 2020 était mon dernier tournoi»

Le meilleur arbitre allemand Felix Brych manquera la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Âgé de 45 ans, Brych a décidé que l’Euro 2020 était son dernier tournoi final. L’Allemand a arbitré cinq matches lors du dernier Euro, dont le 1/8e entre la Belgique contre le Portugal (1-0) et la demi-finale entre l’Italie et l’Espagne (1-1, l’Italie s’est imposée aux tirs au but).

Brych est connu comme l’un des meilleurs arbitres au monde. Il a arbitré la finale de la Ligue Europa en 2014 et la finale de la Ligue des champions trois ans plus tard.

«Aux championnats d’Europe, j’ai été extrêmement concentré pendant des semaines. Maintenant, ma carrière est derrière moi, a déclaré Brych au magazine allemand Kicker. Je ne pense pas pouvoir répéter cette réussite et cette motivation. C’est pourquoi j’ai décidé de ne pas siffler un autre tournoi et de mettre fin à ma carrière internationale. » Brych veut, par contre, continuer à siffler en Bundesliga.