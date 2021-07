Infrabel met le réseau ferroviaire à l’arrêt dans le sud du pays

Infrabel a décidé jeudi matin de mettre le réseau ferroviaire à l’arrêt dans le sud du pays en raison des intempéries, a annoncé le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet.

Infrabel a décidé jeudi matin de mettre le réseau ferroviaire à l’arrêt dans le sud du pays en raison des intempéries, a annoncé le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet. Seuls quelques trains circulent encore entre Namur et Bruxelles, Liège et Bruxelles ainsi que les Thalys vers Aix-la-Chapelle.

«Vu les intempéries exceptionnelles et malgré tous les efforts de son personnel, Infrabel m’informe ce jeudi matin de sa décision de devoir mettre le réseau ferroviaire à l’arrêt au sud de la Belgique. Il est en effet impossible d’assurer la circulation en toute sécurité des trains pour les voyageurs ou d’avoir accès aux zones les plus stratégiques pour leurs équipes», a déclaré le ministre dans une communication adressée à l’Agence Belga.

«Suite aux incidents survenus dans la nuit en raison de fortes intempéries, cette mesure était nécessaire afin d’assurer la sécurité de tous», a ajouté le CEO d’Infrabel, Benoît Gilson.

Seuls quelques trains circulent encore. C’est le cas des Thalys et trains ICE entre Liège-Guillemins et Aix-la-Chapelle. Les liaisons Liège-Bruxelles et Namur-Bruxelles sont également assurées, mais le trafic est ralenti.

La SNCB conseille aux voyageurs de reporter tout voyage en train dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg dans la mesure du possible.

Cette mise à l’arrêt permettra également aux services de secours de se concentrer sur l’aide urgente à apporter aux personnes sinistrées, a précisé le ministre qui suit en permanence l’évolution de la situation sur le rail.

«Une fois que la situation sera sous contrôle, Infrabel fera une évaluation des dégâts, fixera les priorités et entreprendra toutes les actions nécessaires en vue de rétablir le trafic en toute sécurité», a précisé le CEO d’Infrabel.