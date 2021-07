À quelle météo s’attendre ce jeudi? Voici quand l’accalmie est prévue

La nuit a été à nouveau agitée pour une bonne partie du pays. L’alerte météorologique aux fortes pluies se poursuit mais va progressivement s’éteindre ce jeudi.

Comme mercredi, la pluie continue de tomber en abondance. L’Institut Royal Météorologique (IRM) ne prévoit le retour au calme que pour la nuit prochaine.

Seul le nord-ouest du pays est épargné. Toutes les provinces sont en alerte orange ce matin, à l’exception des Flandres orientales et occidentales. Ce niveau d’alerte devrait baisser au jaune à 8h30 dans les provinces de Liège et de Luxembourg, à 15h en Brabant wallon et en province de Namur. Le Hainaut est quant à lui déjà en alerte jaune.

L’IRM précise qu’entre mercredi 20h et jeudi 20h, «les cumuls pourront encore atteindre les valeurs suivantes par province:

Liège: 20- 50 mm

Luxembourg: 20-40 mm

Limbourg: 15-40 mm

Anvers: 5-50 mm

Brabant Flamand et Wallon: 5-60 mm

Namur 20-70 mm

Hainaut: 2-30 mm, principalement l’est.»

Les alertes prévues par l’IRM ce jeudi. IRM

Les maxima varieront entre 17 et 21 degrés. Le vent sera modéré à parfois assez fort et soufflera de secteur nord à nord­-ouest avec des pointes allant de 50 à 60 km/h .

Pendant la nuit, quelques pluies ou averses pourront encore se produire. Les précipitations diminueront ensuite au fil des heures mais le ciel restera très nuageux, sous des minima compris entre 11 et 15 degrés et un vent modéré de nord à nord­-ouest.

Vendredi, les éclaircies reviendront sur l’ouest et le centre du pays. Mais quelques averses résiduelles seront encore possibles en Ardenne. Le mercure oscillera entre 17 et 22 degrés.

Le temps devrait ensuite devenir plus sec et lumineux pendant le week-end. On annonce jusqu’à 25 degrés samedi.