Eupen cherche un arrière-gauche avant "de combler les éventuels départs"

Le mercato eupenois sera-t-il plus calme qu’escompté?

Stefan Krämer, le nouvel entraîneur de l’Alliance, a fait savoir ce mercredi que le club cherchait surtout un arrière-gauche. «C’est un poste où il est difficile de recruter. Il faut savoir faire preuve de patience et ne pas se précipiter pour faire le bon choix.» Le club a pourtant grandement besoin de gauchers, après avoir misé sur des prêts et après avoir poussé certains gauchers vers la sortie. On pense à Nils Schouterden. Tout ça, pour faire place aux Qataris qui devaient rejoindre Eupen mais qui, finalement, ne viendront pas.

Le coach d’Eupen surveille également le mercato, surtout pour réagir en cas de départ. «On l’a fait avec le poste de gardien en signant Himmelmann et pour celui de médian offensif avec Déom.» Jordi Amat, cité par certains médias espagnols à Gérone, ne serait quant à lui pas sur le départ. «Je n’ai rien entendu à ce sujet» a déclaré le T1 allemand.